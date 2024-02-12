74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 124 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 124 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-11' Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini, bin 124 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

12.02.2024 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 124 gözaltı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-11" Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini, bin 124 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-11" Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda, bin 124 şüphelinin de gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Kars, Batman, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Balıkesir, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Mardin, Uşak, Edirne, Kayseri, Malatya, Ordu, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Muğla, Tokat, Van, Amasya, Aydın, Hatay, Kırşehir, Aksaray, Kırklareli, Muş, Rize, Sivas, Bilecik, Bingöl, Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Trabzon, Ağrı, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Sinop, Yalova ve Yozgat olmak üzere 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-11" Operasyonlarında' 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 150 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 40 tabanca ele geçirildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirildi. 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."

74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 124 gözaltı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı
    13:08 Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti
    12:20 İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti

    İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

  • İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
    12:08 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.

  • Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan
    12:03 Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.

  • Trakyalı vatandaş, nehirden devasa büyüklükte yayın balığı çekti
    11:47 Trakyalı vatandaş, nehirden devasa büyüklükte yayın balığı çekti

    Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti
    11:47 Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti

    Aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan fenomen yazar Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da isyan etti. Pucca'nın yıllardır kendisinin evinde kiracı olduğunu söyleyen oyuncu, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. Aylarca kira ödemedi" dedi.

  • TİP'in belediye başkan adayı Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a çağrı: Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim
    11:30 TİP'in belediye başkan adayı Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a çağrı: Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim

    TİP'in Hatay adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, şehirdeki 6 Şubat anma törenleri sırasında gerginlik yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Zan, "Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Tüm Hatay halkına; hep birlikte bu kötü gidişi değiştirelim" dedi.

  • Gökhan Zan, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
    11:14 Gökhan Zan, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

    Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.

Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 124 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:18:45. #1.13#
SON DAKİKA: 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 124 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement