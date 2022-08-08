2 kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıkmıştı! Taciz davası detayı ortaya çıktı

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

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Çine ilçesinde bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir, daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi.

BİR KİŞİ DAHA ÖLÜ BULUNDU

Yaşanan olayın ardından Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir vatandaş daha ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölü bulunan Süleyman Özdemir'i de Yaşar Meke'yi vuran Gökhan Özdemir'in öldürdüğü ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ TARAFINDAN KIZINA TACİZ İDDİASIYLA DAVA AÇILMIŞ

2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir'e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla 4 yıl önce dava açıldığı öğrenildi.

KARAR AÇIKLANINCA CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Baba Yaşar Meke tarafından açılan davanın bugün Çine Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi. İddiaya göre mahkeme sonucunu öğrenen Gökhan Özdemir, Yaşar Meke'yi evinin önünde, amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdü.

İNTİHARINDAN ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, 2 el havaya ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü söyleyip, yanındaki silahla hayatına son verdi.

2. CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Gökhan Özdemir'in olaydan bir süre sonra cesedi bulunan Süleyman Özdemir'i öldürme sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Gökhan Özdemir

Yaşar Meke