2 kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıkmıştı! Taciz davası detayı ortaya çıktı - Son Dakika
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2 kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıkmıştı! Taciz davası detayı ortaya çıktı

08.08.2022 20:58

Aydın'da tartıştığı Yaşar Meke'yi öldürdükten sonra emniyet müdürlüğü önüne gelerek kafasına sıkarak yaşamına son veren Gökhan Özdemir'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şahsın intihar etmeden önce amcasının oğlunu da öldürdüğü belirlendi. Gökhan Özdemir'e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla dava açıldığı, Özdemir'in davanın sonucunda kendisi için yakalama kararı çıkarılması sonrası cinayetleri işlediği öğrenildi.

Çine ilçesinde bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir, daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi.

BİR KİŞİ DAHA ÖLÜ BULUNDU

Yaşanan olayın ardından Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir vatandaş daha ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölü bulunan Süleyman Özdemir'i de Yaşar Meke'yi vuran Gökhan Özdemir'in öldürdüğü ortaya çıktı.

Aydın haberi: Çine'deki cinayetin detayları belli oldu

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ TARAFINDAN KIZINA TACİZ İDDİASIYLA DAVA AÇILMIŞ

2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir'e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla 4 yıl önce dava açıldığı öğrenildi.

Aydın haberi: Çine'deki cinayetin detayları belli oldu

KARAR AÇIKLANINCA CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Baba Yaşar Meke tarafından açılan davanın bugün Çine Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi. İddiaya göre mahkeme sonucunu öğrenen Gökhan Özdemir, Yaşar Meke'yi evinin önünde, amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdü.

İNTİHARINDAN ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, 2 el havaya ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü söyleyip, yanındaki silahla hayatına son verdi.

2. CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Gökhan Özdemir'in olaydan bir süre sonra cesedi bulunan Süleyman Özdemir'i öldürme sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

2 kişiyi öldürdükten sonra emniyetin önünde intihar eden adamla ilgili dikkat çeken taciz davası detayı
Gökhan Özdemir
2 kişiyi öldürdükten sonra emniyetin önünde intihar eden adamla ilgili dikkat çeken taciz davası detayı
Yaşar Meke
2 kişiyi öldürdükten sonra emniyetin önünde intihar eden adamla ilgili dikkat çeken taciz davası detayı
Süleyman Özdemir
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Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti
Kaynak: İHA

Süleyman Özdemir, Gökhan Özdemir, Aydın, Çine, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıkmıştı! Taciz davası detayı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıkmıştı! Taciz davası detayı ortaya çıktı - Son Dakika
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