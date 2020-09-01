Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. TBB Başkanı Feyzioğlu, burada bir konuşma yaptı. (1)
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır."
Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Feyzioğlu: 'Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir' - Son Dakika