Feyzioğlu: "Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. TBB Başkanı Feyzioğlu, burada bir konuşma yaptı. (1)

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır."

Feyzioğlu: "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir."