Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koydu.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görüldü.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Türk siyasetinin "hocası" Erbakan yaşamını yitirdi

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinde "Erbakan Hoca" olarak anılan eski başbakan Necmettin Erbakan, solunum yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

Türkiye'de ağır sanayi hamlesi başlatmasıyla önüne engeller çıkarılan Erbakan, milletvekili seçiminin yapıldığı 12 Ekim 1969'da Konya'da üç milletvekili seçilebilecek oyu alarak bağımsız milletvekili seçildi ve mücadelesini siyasi alana taşıdı.

Siyasi arenada mücadelesini sürdüren Erbakan, 26 Ocak 1970'te, 17 arkadaşıyla Milli Görüş hareketinin ortaya çıkmasını sağlayacak ilk parti olan Milli Nizam Partisini kurdu.

Partisinin kuruluşundan sonra kapitalizm ve Batıcılık karşıtı siyaset yürüten Erbakan'ın partisi "laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatıldı.

MSP'nin kapatılmasının ardından mücadelesini sürdüren Erbakan, kapatılan her partisinin ardından yenisini kurdu. Bu kapsamda Milli Selamet Partisi (MSP) Refah Partisi (RP) Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi Erbakan'ın siyasi mücadelesini sürdürdüğü partiler oldu.

Farklı hükümetlerde koalisyon ortaklığı yapan Erbakan, 1973'teki seçimlerin ardından kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlenen barış harekatını güçlü bir şekilde savunan Erbakan'ın ismi bu dönemde "Mücahit" sıfatıyla birlikte kullanılmaya başlandı.

Erbakan liderliğindeki Milli Görüş, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri dahil birçok kentin yerel yönetimlerinde iş başına geldi.

Refah Partisinin, 1995'teki genel seçimlerde yüzde 21,7 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmasının ardından Tansu Çiller'in Genel Başkanlığı'ndaki Doğru Yol Partisi ile 54. Hükümeti kuran Erbakan, 28 Haziran 1996'da başbakanlık koltuğuna oturdu.

28 Şubat süreciyle istifaya zorlanan Erbakan'a Anayasa Mahkemesinde görülen Refah Partisinin kapatılması davasında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi, partisi kapatıldı.

Erbakan, partilerinin kapatılmasının ardından "Atımızı alan yolumuzu da almadı ya" ifadesini kullanarak bir ay sonra beşinci partisi olan Saadet Partisinin kurulmasına öncülük etti.

Beş yıllık siyaset yasağının kaldırılmasının ardından Erbakan, Mayıs 2003'te Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin açılan davada kendisine verilen hapis cezası daha sonra ev hapsine çevrildi. Bu ceza da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından "sürekli hastalık" nedeniyle 19 Ağustos 2008'de kaldırıldı.

17 Ekim 2010'da yapılan Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olan Erbakan, 28 Şubat post-modern darbenin yıl dönümü arifesinde solunum yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011'de vefat etti.

Belli başlı öteki olaylar

21 Şubat

1927- Time dergisi, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya kapağında ikinci kez yer verdi.

1949- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski bakan Ali Çetinkaya hayatını kaybetti.

1958- İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı. İzmirspor-Beykoz arasında yapılan ilk maçta, ilk golü İzmirsporlu Özcan attı.

1958- Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

1964- Başbakan İsmet İnönü'ye, Mesut Suna tarafından Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.

1965- Siyahi Müslüman lider Malcolm X öldürüldü.

1978- Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince 17 ay hapse mahkum edildi.

1989- Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum edildi.

2001- Repo faizleri yüzde 7 bin 500'ü buldu.

2007- Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: ABD'nin iki büyük bankasının kamulaştırılacağı söylentileri Bank of America'nın hisselerini 1984'ten, Citigroup'un ise 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriletti.

2011- Libya'da petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin bulunduğu Ras Lanuf bölgesinde hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık tutuklandı, emekli Korgeneral Doğan Temel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2013- 13 Eylül 1980'de gözaltına alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllardır mücadele eden ve kayıp yakınlarının sembolü "Berfo Ana" olarak tanınan Berfo Kırbayır, 105 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- TBMM Genel Kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi kabul edildi.

2015- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Halep kenti sınırları içindeki Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki kutsal emanetlerin taşınması için "Şah Fırat Operasyonu" düzenlendi.

2016- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından 19 Şubat'ta kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, foto muhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.

2016- Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeyneb beldesinde bomba yüklü üç araçla düzenlenen saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı DEAŞ üstlendi.

2018- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjoergen, 14. madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu kırdı.

22 Şubat

1848- Paris'te işçiler ayaklandı.

1962- Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istedi ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.

1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.

2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.

2017- Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açıldı.

2018- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

2020- Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

2021- Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

23 Şubat

1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.

1919- İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Parti'yi kurdu.

1942- Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1945- Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif, TBMM'de kabul edildi.

1945- Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan konferans, anlaşmaya varılamadan dağıldı. (23 Şubat-12 Mart).

1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.

1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.

1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen "Dolly" adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.

2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.

2006- Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan yasa önerisi yasalaştı.

2010- Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.

2017- Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı'na resmi başvuruda bulundu.

24 Şubat

1495- Şehzade Cem öldü.

1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1910- Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete yayın hayatına başladı.

1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanya vatandaşı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca 1 yolcu kurtulabildi.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstüne saldırıda bulunuldu. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Türk Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1983- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'ye ilişkin davada Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ordinaryus Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski Dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

2012- İzmir Alaçatı'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli, Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli ise dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.

2013- Suriye'de yaralanan Fransız fotomuhabiri Olivier Voisin, Türkiye'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

25 Şubat

1899- Reuters Ajansının (1851) kurucusu Baron Paul Julius Reuter 83 yaşında öldü.

1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki gösterildi.

1943- Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi.

1950- "Çoruh" ilinin adı "Artvin" olarak değiştirildi.

1980- Yurt dışındaki işçilerin 20 bin mark ödeyerek askerlikten muaf tutulmasını içeren bedelli askerlik tasarısı Meclis Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.

1986- Filipinler'de seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Corazon Aquino başkan seçildi. Ferdinand Marcos ülkeyi terk etti.

1991- Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı.

1991- Varşova Paktı feshedildi.

1994- Almanya, RP'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

1996- İş adamı Vehbi Koç Antalya'da öldü.

2009- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.

2010- YÖK'ün kurucu başkanı ve Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti.

2010- Gazeteci Ahmet Vardar, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2013- Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-Hye, yemin ederek görevi Lee Myung-Bak'tan devraldı.

2015- ABD, Somali'deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan büyükelçiliğine 24 yıl sonra atama yaptı.

2016- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlattı.

2020- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.

2020- Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

2021- Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti.

26 Şubat

1618- Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.

1848- Fransa'da "İkinci Cumhuriyet" ilan edildi.

1925- Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1934- İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1936- Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

1961- Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında yaşamını yitirdi.

1967- ABD, 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.

1976- Türkiye ile ABD arasında "Savunma İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

1992- Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi, Ermeni güçlerince katledildi.

1994- Edebiyatçı-yazar, gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında vefat etti.

1997- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi.

1998- Nutuk, Rumca'ya çevrildi.

1999- İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı.

2004- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayıs'ta Branko Çırvenkovski geçti.

2007- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994'te çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2013- Türkiye'de 270 metre ile en yüksek, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Yusufeli Barajı'nın temeli atıldı.

2013- Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde meydana gelen balon faciasında 9'u Hong Konglu, 4'ü Japon, 3'ü İngiliz, 2'si Fransız ve 1'i Mısırlı 19 kişi hayatını kaybetti.

2015- Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

2015- Hatay'da MİT'e ait tırın durdurulmasına ilişkin ihbarı yapan Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli personel, Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Adana'da tutuklandı.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan bir oteli hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

2016- Anayasa Mahkemesinin, haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.

2017- 89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne layık görülen filmin yanlış anonsunun damga vurduğu törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Moonlight"taki performansıyla Mahershala Ali'nin oldu. Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oldu.

2018- Rusya, Birleşmiş Milletlerin Yemen'e yönelik silah ambargosunun İran tarafından ihlal edilmesi nedeniyle duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

2019- Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, 70 yaşında hayatını kaybetti.

2021- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yayımladığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporu"nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

27 Şubat

1863- Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1917- Rus Çarlığı çöktü.

1937- Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te denize indirildi.

1947- Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir Güler 45 yaşında hayatını kaybetti.

1964- Coca-Cola'nın dünyadaki bin 109. fabrikası İstanbul'da açıldı.

1976- Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi.

1988- Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra yaşamını kaybetti.

1995- Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.

2010- Haldun Dormen'in Kürtçe sahnelediği "Bir Kış Öyküsü" müzikalinin prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı.

2011- Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinde "Erbakan Hoca" olarak anılan eski başbakan Necmettin Erbakan, solunum yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

2012- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2016- Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014'te çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aldı.

2016- BM Güvenlik Konseyinin, Rusya ve ABD'nin girişimleri sonucu varılan, gece yarısından itibaren Suriye'de çatışmaların durmasını içeren kanun tasarısını oy birliğiyle kabul etmesinin ardından anlaşma saat 00.00'da yürürlüğe girdi.

2017- Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan Çekya'nın başkenti Prag'da 25 Şubat'ta gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2020- Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.