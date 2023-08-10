Son Dakika: Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı - Son Dakika
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Son Dakika: Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı

10.08.2023 01:04

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

Son Dakika: Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı
Son Dakika: Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı - Son Dakika


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