Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2023 yılı nüfus rakamlarına göre illerin milletvekili sayılarını belirledi.
YSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2023 tarihli nüfus istatistiklerine göre illerin milletvekili sayılarını belirledi. Buna göre İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı azalırken, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un vekil sayıları ise birer kişi arttı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve oybirliğiyle alınan 26 Haziran tarihli karara göre İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın vekil sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın ise 5'ten 4'e geriledi. Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükseldi. TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edilen Tunceli ve Bayburt'un vekil sayısı da 2'ye çıktı. İllerin ve seçim çevrelerinin milletvekili sayıları şu şekilde:
Adana 15
Adıyaman 5
Afyonkarahisar 6
Ağrı 4
Amasya 3
Ankara 36
Antalya 17
Artvin 2
Aydın 8
Bilecik 2
Bingöl 3
Bitlis 3
Bolu 3
Burdur 3
Bursa 21
Çankırı 2
Çorum 4
Denizli 7
Diyarbakır 12
Edirne 4
Elazığ 5
Erzincan 2
Erzurum 6
Eskişehir 7
Gaziantep 14
Giresun 4
Hakkari 3
Hatay 10
Isparta 4
Mersin 13
İstanbul 96
İzmir 28
Kars 3
Kayseri 10
Kırşehir 2
Kocaeli 14
Konya 15
Kütahya 4
Malatya 6
Manisa 10
Mardin 6
Muğla 7
Muş 3
Nevşehir 3
Niğde 3
Ordu 6
Rize 3
Sakarya 8
Samsun 9
Siirt 3
Sinop 2
Sivas 5
Tekirdağ 8
Tokat 5
Trabzon 6
Tunceli 2
Şanlıurfa 14
Uşak 3
Van 8
Yozgat 4
Aksaray 4
Bayburt 2
Karaman 3
Batman 5
Şırnak 4
Bartın 2
Ardahan 2
Iğdır 2
Yalova 3
Karabük 3
Kilis 2
Osmaniye 4
Düzce 3 - ANKARA
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