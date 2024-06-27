YSK, 2023 yılı nüfus rakamlarına göre illerin milletvekili sayılarını belirledi - Son Dakika
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Politika

YSK, 2023 yılı nüfus rakamlarına göre illerin milletvekili sayılarını belirledi

YSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2023 tarihli nüfus istatistiklerine göre illerin milletvekili sayılarını belirledi. İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı azalırken, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un vekil sayıları ise birer kişi arttı.

27.06.2024 12:53
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2023 yılı nüfus rakamlarına göre illerin milletvekili sayılarını belirledi.

YSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2023 tarihli nüfus istatistiklerine göre illerin milletvekili sayılarını belirledi. Buna göre İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı azalırken, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un vekil sayıları ise birer kişi arttı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve oybirliğiyle alınan 26 Haziran tarihli karara göre İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın vekil sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın ise 5'ten 4'e geriledi. Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükseldi. TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edilen Tunceli ve Bayburt'un vekil sayısı da 2'ye çıktı. İllerin ve seçim çevrelerinin milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana 15

Adıyaman 5

Afyonkarahisar 6

Ağrı 4

Amasya 3

Ankara 36

Antalya 17

Artvin 2

Aydın 8

Balıkesir 9

Bilecik 2

Bingöl 3

Bitlis 3

Bolu 3

Burdur 3

Bursa 21

Çanakkale 4

Çankırı 2

Çorum 4

Denizli 7

Diyarbakır 12

Edirne 4

Elazığ 5

Erzincan 2

Erzurum 6

Eskişehir 7

Gaziantep 14

Giresun 4

Gümüşhane 2

Hakkari 3

Hatay 10

Isparta 4

Mersin 13

İstanbul 96

İzmir 28

Kars 3

Kastamonu 3

Kayseri 10

Kırklareli 3

Kırşehir 2

Kocaeli 14

Konya 15

Kütahya 4

Malatya 6

Manisa 10

Kahramanmaraş 8

Mardin 6

Muğla 7

Muş 3

Nevşehir 3

Niğde 3

Ordu 6

Rize 3

Sakarya 8

Samsun 9

Siirt 3

Sinop 2

Sivas 5

Tekirdağ 8

Tokat 5

Trabzon 6

Tunceli 2

Şanlıurfa 14

Uşak 3

Van 8

Yozgat 4

Zonguldak 5

Aksaray 4

Bayburt 2

Karaman 3

Kırıkkale 3

Batman 5

Şırnak 4

Bartın 2

Ardahan 2

Iğdır 2

Yalova 3

Karabük 3

Kilis 2

Osmaniye 4

Düzce 3 - ANKARA

Kaynak: İHA

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