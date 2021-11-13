Üye Girişi
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı - Son Dakika

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

13.11.2021 19:09
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Ankara'da düşerken İstanbul ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Ankara'da düşerken İstanbul ve İzmir'de arttı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti.

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (536,5), Yalova (499,55), Ordu (487,92), Kocaeli (481,71), Zonguldak (444,52), Tokat (433,04), Kastamonu (421,39), Bolu (420,26), Osmaniye (417,28), Balıkesir (410,79), Bursa (396,41), Sakarya (381,05), Düzce (376,57), Amasya (373,18), Çorum (361,01), Sinop (358,03), Tunceli (342,75), Bilecik (339,71), Samsun (339,58), Trabzon (334,89), Kahramanmaraş (323,41), Kırıkkale (311,8), Giresun (310,66), Çankırı (308,17), İstanbul (307,4), Erzincan (305,42), Kırşehir (292,95), Ankara (287,04), Tekirdağ (281,85), Kırklareli (272,85), Bartın (262,84), Adana (252,8), Eskişehir (247,29), Çanakkale (246,7), Rize (239,29), Kilis (234,61), Kütahya (230,97), Manisa (221,35), Hatay (211,59), Niğde (202,17), Edirne (198,64), Mersin (194,78), Uşak (193,27), Sivas (190,28), Denizli (175,33), Artvin (169,91), Kayseri (169,69), Karaman (169,07), Elazığ (168,04), Bingöl (166,45), Gümüşhane (164,43), Ardahan (161,19), Burdur (160,99), Nevşehir (159,04), Yozgat (154,14), Malatya (149,35), Adıyaman (147,68), Isparta (145,58), Afyon (125,52), Konya (122,89), Kars (121,09), Iğdır (117,23), Gaziantep (112,89), Erzurum (105,50), Aksaray (74,7), Şanlıurfa (72,71), İzmir (69,61), Antalya (68,83), Bayburt (68,37), Diyarbakır (63,42), Muğla (59,45), Aydın (57,46), Ağrı (56,22), Bitlis (52,14), Hakkari (47,06), Muş (30,65), Siirt (29,9), Mardin (28,08), Batman (28,05), Van (27,32), Şırnak (11,34)."

İstanbul, Ankara, İzmir, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz'dan sürpriz tercih! Barış Alper Yılmaz ilk kez A Milli Takım formasını giydi 19:24 Stefan Kuntz'dan sürpriz tercih! Barış Alper Yılmaz ilk kez A Milli Takım formasını giydi Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu 19:06 Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 18:39 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 18:23 Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler         
18:59
İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu rakiplerini adeta ipe dizdi İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu rakiplerini adeta ipe dizdi         
18:37
Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il         
18:07
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Üstün hizmet madalyalı gazi, tahliye etmesi istenen evinde yaşamını yitirdi Üstün hizmet madalyalı gazi, tahliye etmesi istenen evinde yaşamını yitirdi         
14:03
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 20:16:43. #1.11#
SON DAKİKA: Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement