Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Ankara'da düşerken İstanbul ve İzmir'de arttı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti.

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (536,5), Yalova (499,55), Ordu (487,92), Kocaeli (481,71), Zonguldak (444,52), Tokat (433,04), Kastamonu (421,39), Bolu (420,26), Osmaniye (417,28), Balıkesir (410,79), Bursa (396,41), Sakarya (381,05), Düzce (376,57), Amasya (373,18), Çorum (361,01), Sinop (358,03), Tunceli (342,75), Bilecik (339,71), Samsun (339,58), Trabzon (334,89), Kahramanmaraş (323,41), Kırıkkale (311,8), Giresun (310,66), Çankırı (308,17), İstanbul (307,4), Erzincan (305,42), Kırşehir (292,95), Ankara (287,04), Tekirdağ (281,85), Kırklareli (272,85), Bartın (262,84), Adana (252,8), Eskişehir (247,29), Çanakkale (246,7), Rize (239,29), Kilis (234,61), Kütahya (230,97), Manisa (221,35), Hatay (211,59), Niğde (202,17), Edirne (198,64), Mersin (194,78), Uşak (193,27), Sivas (190,28), Denizli (175,33), Artvin (169,91), Kayseri (169,69), Karaman (169,07), Elazığ (168,04), Bingöl (166,45), Gümüşhane (164,43), Ardahan (161,19), Burdur (160,99), Nevşehir (159,04), Yozgat (154,14), Malatya (149,35), Adıyaman (147,68), Isparta (145,58), Afyon (125,52), Konya (122,89), Kars (121,09), Iğdır (117,23), Gaziantep (112,89), Erzurum (105,50), Aksaray (74,7), Şanlıurfa (72,71), İzmir (69,61), Antalya (68,83), Bayburt (68,37), Diyarbakır (63,42), Muğla (59,45), Aydın (57,46), Ağrı (56,22), Bitlis (52,14), Hakkari (47,06), Muş (30,65), Siirt (29,9), Mardin (28,08), Batman (28,05), Van (27,32), Şırnak (11,34)."