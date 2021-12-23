Türkiye'de 2021 böyle geçti: Şubat - Son Dakika

Türkiye'de, yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ŞUBAT

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretime başlanması, 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ise 1 Mart'ta başlanması için hazırlık yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisler tarafından üretilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tanıtımda, sürücüsüz elektrikli otobüs Karsan Otonom Atak Electric'in ilk yolcusu oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde yapılan aşı miktarı 2 milyon dozu aştı.

2 ŞUBAT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına, "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise, diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılara ilişkin, "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi." ifadesini kullandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında, eski korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutcu ile eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'i, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

3 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin, "Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere mutasyonlu Kovid-19 vakası sayısının 196 olduğunu, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlale hükmettiği kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede, "Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

4 ŞUBAT

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, geçen ay, turuncu kategoride aranan 1, gri kategoriden aranan 2 teröristin de arasında bulunduğu 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Paleti Fabrikasına ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

5 ŞUBAT

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılandığı davanın Gezi Parkı olaylarına ilişkin davayla birleştirilmesine karar verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Daire, 6 sanığın beraatine hükmetti.

Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin paylaşımlarına kısıtlama getirdi.

8 ŞUBAT

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, parti politikalarını eleştirerek CHP üyeliğinden e-Devlet üzerinden istifa etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetti.

9 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda, 2023 sonunda Türkiye'nin kendi milli ve özgün hibrit roketiyle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğini, 2028'de hayata geçirilecek ikinci aşamada ise Ay'a yumuşak inişin hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan, bir Türk vatandaşını da uzaya göndermek istediklerini de söyledi.

Aynı toplantıda, bir süre önce Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve yine nasıl ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" yazan metal bloğun görüntüsü yansıtıldı.

Erdoğan'ın da "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" sözlerini sarf ettiği o anlarda, monolitin, tanıtımın parçası olduğu anlaşıldı.

10 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde, Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı başlatıldı.

PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmenin mümkün olabileceğini açıkladı.

11 ŞUBAT

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan bir asker daha kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Türkiye'de 2021 yılının ocak ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak ikinci ocak olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık, 2003 Ocak ayında kaydedilmişti.

12 ŞUBAT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, ilk belirlemelere göre, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 33 terörist etkisiz hale getirildi. Barınak, sığınak, mühimmat depoları ile sözde karargah yerleri ve mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef imha edildi.

13 ŞUBAT

Koronavirüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da 13,5 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Topbaş, 14 Şubat'ta bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane Yerleşkesi'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

14 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kartal 2 Harekatı'nın tamamlandığını, harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin ölü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi. Akar, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlere devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Bakan Akar, "Yapılan ilk incelemede, masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşın ise başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyup mücadele edeceklerini belirterek, "Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlattı.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve aileleri tarafından karşılandı.

15 ŞUBAT

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime köy okullarında yeniden başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde, Pençe-Kartal 2 Harekatı sırasında PKK'nın 13 kişiyi katletmesine ilişkin, "Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne, kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire başkanlıklarının 40 ildeki operasyonuyla, aralarında bazı HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin arama çalışmalarında ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da yer aldığı 4 sanığa 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık 2019'da, şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

16 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz?" dedi.

Gara'nın önemli bir bölge olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız." açıklamasını yaptı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartı 125 binden 100 bine yükseltildi.

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumunca aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlattı.

17 ŞUBAT

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır." açıklamasını yaptı.

YÖK, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına ve salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasına karar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast düzenlenmesi talimatı aldığını itiraf eden terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ona yardım ettiği belirtilen 2 kişinin beraatine karar verildi.

18 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben, yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının, daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen ve 2 gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin kısa bilgilendirme yaptıklarını, başta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olmak üzere, Türkiye'nin müttefiklerinin Gara operasyonundaki şehitleri için taziye dileklerini ilettiklerini bildirdi.

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

19 ŞUBAT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının yaşandığı 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenledi.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Emin Saraç, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

20 ŞUBAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon canlı yayınında, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Irak'ın kuzeyinde 13 kişinin PKK tarafından katledildiği Gara bölgesine gittiğini açıkladı.

21 ŞUBAT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık,Taşdemir'in Gara bölgesine gittiğine yönelik açıklamayı ihbar kabul etti.

22 ŞUBAT

Malatya Valiliği, Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da katlettiği şehitlerin, terör örgütü tarafından 5-6 yıl önce kaçırılarak alıkonulan, Hüseyin Sarı, Sedat Yabalak, Semih Özbey, Adil Kavaklı, Vedat Kaya, Süleyman Sungur, Mevlüt Kahveci, Müslüm Altıntaş, Aydın Köse, Muhammet Salih Kanca, Sedat Sorgun, Ümit Gıcır ve Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hussein olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "Son zamanlarda CHP ve şürekası, Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor." diyen Erdoğan, "Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey'in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." dedi.

23 ŞUBAT

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe Kartal-2 Harekatı'nda sağ ele geçirilen iki teröristin görüntülü ifadeleri, Milli Savunma Bakanlığınca paylaşıldı.

Harekat sırasında kaçarken yakalanan "Merkaz Botan" kod adlı PKK'lı terörist Doğan Geçgel ifadesinde, Sorej kod isimli sorumluya, "Buraya operasyon olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı." diye talimat verildiğini duyduğunu açıkladı.

Kaçarken yakalanan teröristlerden "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer de "bölgeye operasyon başlaması halinde rehinelerin infaz edilmesi" talimatının verildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye haritası üzerinden 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

24 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Alıştıracağız. Buna da alışacaklar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı, eğitim çalışanlarının da aşılanmasına başlandı.

25 ŞUBAT

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 mutasyonunun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu gibi bazı illerde mutasyon oranının giderek arttığını bildirdi.

26 ŞUBAT

İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt verisinin sistemden silindiği belirlendi.

Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan açılışta, Antalya'da çekimleri süren aksiyon filmi "Five Eyes" için Türkiye'de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile filmde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı yer aldı.

27 ŞUBAT

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi olarak planlanan resmi ve özel tüm okullardaki yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart Salı gününden itibaren illerin salgın koşullarına göre başlanılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.