Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki şehitlikte düzenlenen bayramlaşma töreninde duygusal anlar yaşandı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarı başındaki hüzünlü anlarını paylaşan Vali Ali İhsan Su, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek acılarına ortak oldu.

Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü ile şehit yakınları katıldı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar ettiği törende, İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Müftü Şaban Kondi'nin şehitler için yaptığı duanın ardından Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek kırmızı karanfiller bıraktı. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Su, onların acılarına ortak oldu.

Evlatlarının mezarları başında dua okuyan şehit aileleri törende hüzünlü anlar yaşarken, ziyarette sosyal mesafe ve maske takma kurallarına dikkat edildi. - MERSİN