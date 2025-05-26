34 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

34 İL SARI KODLA UYARILDI

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

MARMARA

Balıkesir – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Edirne – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Adana – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya – 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay – 33°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Isparta – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Ankara – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Konya – 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Nevşehir – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kastamonu – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Zonguldak – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya – 36°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Rize – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Samsun – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 26°C – Parçalı ve az bulutlu.

Kars – 24°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.

Malatya – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.

Van – 23°C – Parçalı yer yer çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 37°C – Parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep – 36°C – Parçalı ve az bulutlu.

Mardin – 33°C – Parçalı ve az bulutlu.

Siirt – 35°C – Parçalı ve az bulutlu.