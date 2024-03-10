Haftanın tarihine bakış

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İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin Milli Marşı olarak kabul edildi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında ordudan bir istiklal marşı yazılması isteği gelmesi üzerine Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 500 lira ödüllü bir yarışma açtı.

Bakanlık, yarışmaya gönderilen 724 şiirden 6'sını seçip bastırdıktan sonra milletvekillerine dağıttı. Ancak bu şiirleri yeterli bulmayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver), yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadığını öğrendiği Burdur Milletvekili Mehmet Akif'e (Ersoy) bir mektup yazarak kendisinden yarışmaya katılmasını istedi.

Meclisin, 12 Mart 1921'de Başkanvekili İstanbul Milletvekili Dr. Adnan (Adıvar) Bey başkanlığında yaptığı toplantıda, Mehmet Akif'in şiiriyle birlikte 7 şiir ele alındı. Tartışmalardan sonra İstiklal Marşı olarak kabul edilen Mehmet Akif'in şiiri, Meclis kürsüsünden Bakan Hamdullah Suphi tarafından okundu.

Mehmet Akif ise para ödülünü almak istemedi. Yarışmanın şartnamesi uyarınca ödülü almak zorunda olduğu belirtilince, Mehmet Akif, parayı "Darül Mesai" adlı bir yardım kurumuna bağışladı.

Marşın kabulünden sonra Maarif Vekaleti bu kez beste yarışması açtı. 24 müzisyenin katıldığı yarışmanın sonuçlanması savaş yüzünden gecikti ve Bakanlık, 1924'te oluşturulan özel bir komisyonun, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini "İstiklal Marşı" olarak belirlediğini duyurdu.

Ancak Çağatay'ın bestesinin, klasik musiki etkisi altında olduğu gerekçesiyle 1930 yılında alınan karar uyarınca Osman Zeki Üngör'ün bestesi "İstiklal Marşı" olarak benimsendi.

Belli başlı öteki olaylar:

11 Mart

1938- Avusturya Şansölyesi Schuschnigg istifa etti, yerine gelen Nazi yanlısı Seyss-Inquart'ın daveti üzerine Alman birlikleri Avusturya'ya girdi.

1941- İngiltere'nin Sofya Elçisi Rendell'a, İstanbul'da Pera Palas Oteli'nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda 4 kişi öldü, Rendell kurtuldu.

1947- Türkiye, Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) örgütüne katıldı.

1949- İsrail ve Ürdün, Rodos'ta ateşkes antlaşması imzaladı.

1958- Türkiye, Mısır, Suriye ve Yemen devletlerinin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanıdı.

1968- İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşcan, beyin kanaması sonucu 70 yaşında vefat etti.

1976- Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Şili'deki seçimler sırasında Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ye emir verdiğini itiraf etti.

1983- İki Ermeni teröristin silahlı saldırısında yaralanan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar yaşamını yitirdi.

1985- Konstantin Çernenko'nun 10 Mart'taki ölümünün ardından Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildi.

1988- Montajının tamamı Türkiye'de yapılan ilk F-16, Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

1990- Litvanya, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

1993- Türkiye'nin Hamburg Din Ataşesi Ali Mangaoğlu, Alman polisi tarafından vurularak öldürüldü.

2011- Japonya'da merkez üssü Sendai olan 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve neden olduğu tsunami felaketinde 13 bin 400 kişi öldü, Fukuşima'da bir reaktör patladı, bölgedeki halk tahliye edildi.

2013- İsveç'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Kral Carl XVI. Gustaf tarafından İsveç'in yabancı devlet ve hükümet başkanlarına verilen en üst düzey nişanı olan "Serafim Nişanı" takdim edildi.

2016- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de, 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin davada, Atlasjet tarafından uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl sekizer ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.

2017- Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde meydana gelen iki patlamada 41 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

2020- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Kovid-19 şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

2020- Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u küresel salgın ilan etti.

2022- ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.

2022- Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

12 Mart

1918- Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.

1921- Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de Ulusal Marş olarak kabul edildi.

1921- Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.

1930- Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı çıkmak amacıyla Ahmetabat'tan denize doğru yürüyüşe başladı.

1933- Türk Dili Tetkik Cemiyetince eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için "Dil Anketi" başlatıldı.

1947- ABD Başkanı Harry Truman, Kongre'den Sovyetler Birliği'nin baskısı altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu devletlerin sivil ve askeri personeline ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.

1971- Silahlı Kuvvetler "12 Mart Muhtırası"nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti.

1979- Pakistan ve İran, CENTO'dan (Merkezi Antlaşma Teşkilatı) çekileceklerini açıkladı.

1985- Ermeni teröristler, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, pencereden atlayarak kurtuldu.

1985- Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.

1995- Bir taksiyi gasbeden teröristler, Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait olduğu bildirilen üç kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı, bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da çıkan olaylarda 96 iş yeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.

1999- Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO'ya katıldı.

2000- Papa II. John Paul, kilisenin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.

2004- Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında vefat etti.

2017- Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geldi.

2018- Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.

2019- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

2020- Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de ilk, orta, lise ve üniversitelerin 16 Mart itibarıyla tatil edilmesine, spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi

2021- New York Eyalet Meclisinde, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı. Cuomo'nun, suçlamalar üzerine, 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmesiyle soruşturma düşürüldü. Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadın sayısı, 2021'de en az 12 oldu.

13 Mart

1781- Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.

1899- Mustafa Kemal Atatürk, 1283 yaka numarasıyla Harp Okulunun piyade sınıfına yazıldı.

1919- Kazım Karabekir, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına atandı.

1923- Mustafa Kemal, Adana'dan başlayan bir geziye çıktı.

1926- Mustafa Kemal Paşa'nın, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey'e anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

1970- Dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz 60 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1983- Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.

1992- Erzincan'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi öldü.

1994- İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışması sonucu yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin kaybolduğu kazada, denize yayılan petrol çevre kirliliğine yol açtı.

1996- Efes Pilsen basketbol takımı, Avrupa Koraç Kupası'nı kazandı.

2003- Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapattı.

2003- 1998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı.

2012- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki davanın, 2 sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

2013- Vatikan'da papalık seçiminin ikinci gününde Arjantinli Kardinal Bergoglio, Katolik dünyasının yeni lideri seçildi.

2015- Almanya Anayasa Mahkemesi, öğretmenlerin derslerde başörtüsü takmasına getirilen yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

2015- Birleşmiş Milletler, İran'da geçen yıl 753 kişinin idam edildiğini açıkladı. Bunun, son 12 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi.

2016- Ankara Kızılay Güvenpark'ta bir araca yerleştirilen bomba patlatılarak düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

2016- Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.

2017- NASA, 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan Uzay Araştırma Örgütüne (ISRO) ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı.

2019- ABD yönetimi, 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımladığı Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı.

2019- İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

2019- Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana en az 22 bin 981 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

2023- Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağının ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanmasına karar verildi.

14 Mart

1827- II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda "Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adıyla kurulması, daha sonra "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı.

1879- Fizik bilgini Albert Einstein, Ulm'da doğdu.

1919- Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.

1935- İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.

1939- Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.

1953- Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.

1964- BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.

1980- ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü, 18 ABD askeri öldü.

1983- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisinde kabul edildi.

2000- Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.

2003- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.

2008- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

2011- Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

2013- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığının varlığından emin olduklarını açıkladı.

2016- Foto muhabiri Ara Güler'in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul'un Gözü" adlı belgesel film, Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kategorilerdeki yapımlar arasında "En İyinin İyisi" seçildi.

2016- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki Rus güçlerin büyük bölümünün çekilmesi için emir verdiği duyuruldu.

2017- Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve iki gün süren Suriye konulu 3. tur görüşmelerinde, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

2018- Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 Dünyanın En İyi Bilimsel Buluşları"ndan seçildi.

2018- Dünyanın önemli kozmologlarından kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

2021- Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği açıldı. İsrail ile diplomatik ilişkilerin resmen başlatılması için 1 Şubat'ta anlaşmaya varan Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ilk ülke oldu.

2023- Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak isteyen polislerle Pakistan Adalet Hareketi Partisi destekçileri arasında çatışma çıktı. İki gün süren çatışmanın ardından ülke genelindeki protestolarda Han taraftarı 198 kişi gözaltına alındı.

15 Mart

1921- Son Osmanlı sadrazamlarından, İttihat ve Terakki liderlerinden (Mehmed) Talat Paşa, suikast sonucu hayatını kaybetti. Berlin'de sokakta bir Ermeni'nin arkasından kurşunladığı Talat Paşa, 1 Eylül 1874'te Edirne'de doğmuştu.

1933- Almanya'da Hitler, Üçüncü Reich'ı ilan etti.

1938- Sovyetler Birliği'nde olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

1955- Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın yaptırdığı "Karaca Tiyatrosu" İstanbul'da açıldı.

1961- Turkish Daily News kuruldu.

1964- Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile aktör Richard Burton evlendi.

1983- Maliye Bakanlığı, Hisarbank ve İstanbul Bankasına el koydu.

1996- Aydın Menderes, Afyon'un Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.

2001- İktisat Bankasına el konuldu.

2001- İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev-154 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal ve Rus hostes Yuria Fomina hayatını kaybetti, bir korsan öldürüldü.

2006- Genelkurmay Başkanlığı, vatandaşların da görüşlerine başvurarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yeni birlik sembolünde Atatürk'ün Kocatepe sırtlarında resmedildiği figürün yer almasına karar verdi.

2012- Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke olarak onay belgesini Avrupa Konseyine sundu.

2017- Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapıldı.

2019- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.

2020- Türkiye ile Gürcistan, koronavirüsü önleyici tedbirler kapsamında, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapattı.

16 Mart

1920- İtilaf devletleri, İstanbul'u işgal etti.

1921- Sovyetler Birliği, Ankara Hükümetini resmen tanıdı, Moskova Antlaşması imzalandı.

1940- Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf, 82 yaşında öldü.

1956- Keman sanatçısı Suna Kan, İtalya'da ödül aldı. Gazeteler, "Paganini sağ olsaydı, Suna Kan'ı alnından öperdi." diye yazdı.

1964- TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.

1971- Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.

1972- Cumhuriyet Senatosu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.

1978- İstanbul Üniversitesinden çıkan öğrenci grubuna bomba atıldı, yedi öğrenci öldü. Silahlı kişilerce gruba ateş açıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

1978- İtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, terör örgütü Kızıl Tugaylarca kaçırıldı.

1994- TBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan beşi DEP'li altı milletvekili, TCK'nin 125'inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM'ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, 17 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konuldu.

1999- Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekatı başlatıldı.

2004- Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Karadon Maden Ocağı'ndaki grizu patlamasında 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.

2012- Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde Kabil Bölge Komutanlığında görevli Türk askerlerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12 asker şehit oldu.

2017- Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti.

2018- Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2020- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

2023- İngiltere, güvenlik endişeleri nedeniyle bakanlar ve devlet memurlarının kullandığı telefon ve diğer elektronik cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok kullanımına yasak getirdi.

2023- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 12 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret için Japonya'ya gitti.

17 Mart

1816- 38 tonluk "Elise" adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1939- Hatay'da Türk posta ve telgraf ücretleri uygulamaya konuldu.

1948- Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg dışişleri bakanları arasında, 50 yıl süreli Brüksel Anlaşması imzalandı.

1954- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup elemelerinde, Madrid'de 4-1 yenildiği İspanya'yı, İstanbul'da 1-0 yendi. Milli Takım, yönetmelik gereği, 1954 yılının 17 Mart günü Roma'da yapılan üçüncü karşılaşmada İspanya ile 2-2 berabere kalınca, kura çekildi. Kurada kazanan Türk Milli Takımı, finallere katılma hakkı elde etti.

1966- Varto'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişi yaşamını yitirdi.

1972- Uzun süredir araları açık olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile Genel Sekreter Bülent Ecevit barıştı.

1976- Amerikan Northrop uçak şirketi, uçak alım satımlarıyla ilgili Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddialarını doğruladı.

1985- İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Pen üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.

2005- Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzucu Mahallesi'ndeki toprak kayması sonucu 15 kişi ve 21 ev toprak altında kaldı.

2015- İsrail'de düzenlenen erken genel seçimlerden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önderliğindeki sağcı Likud Partisi birinci çıktı.

2016- Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda, Hacce kentinde 22'si çocuk 119 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

2016- Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde kontrolünde tuttuğu bölgelerde federasyon ilan ettiğini duyurdu.

2018- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

2020- Türkiye, Kovid-19 önlemleri kapsamında, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasakladı. Uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye yükseldi.

2021- HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak düşürüldü.

2023- Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığına sunuldu.

2023- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.