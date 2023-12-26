Türkiye\'de 2023 böyle geçti: Haziran

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladığı haziranda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de açıklandı, yeni MİT Başkanı, İbrahim Kalın; yeni Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan oldu.

Asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararının da alındığı haziranda, yüzde 25'lik konut kirası artış oranı üst sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Haziran ayının önemli olayları şöyle:

1 HAZİRAN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18'lik oranla 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranla 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı bildirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'na ilişkin, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir." dedi.

CHP MYK toplantısında, kurul üyelerinin istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Konya'da sokakta şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken saldırgan Özgür Duran'ı bıçaklayıp öldüren ve hakkındaki 10 yıl 10 ay hapis cezası 18 Mayıs'ta onanan Kadir Şeker tutuklandı. Şeker, 8 Haziran'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edildi.

2 HAZİRAN

YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Türkiye'de ilk kez güvenlik güçlerinin envanterindeki yerini aldı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katıldı.

3 HAZİRAN

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum." mesajını verdi.

Çankaya Köşkü'nde, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede şu isimler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."

4 HAZİRAN

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mavi sulardaki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı" yaptı.

5 HAZİRAN

Seçim sonrası belirlenen yeni kabinenin ardından, diğer bazı önemli görevlere de atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın'ı, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç'ı atadı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Bazı sera ve tarım arazileri su altında kalırken, çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

6 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Bu seçimlerde siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası, partide kongre sürecinin başlatılmasına karar verdiklerini açıkladı.

MİT Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşın evini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

8 HAZİRAN

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde Türkiye'nin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması gerektiği vurgulandı.

9 HAZİRAN

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.

10 HAZİRAN

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye (MKE) ait patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

11 HAZİRAN

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in kaldırıldıkları hastanede şehit olduklarını bildirdi. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, Ankara'da 87 yaşında hayatını kaybetti. İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü "Harika Çocuk" olarak adlandırılan Suna Kan, 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan kanunla, yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı. Paris Konservatuvarını birincilikle bitiren Suna Kan, uzun yıllar sahneye çıktığı CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da 12 Haziran'da düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

???????12 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC'deki temasları sonrasında Azerbaycan'a geçti.

14 HAZİRAN

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

15 HAZİRAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı.

Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen "Boğaz'ın incisi" Vaniköy Camisi, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'ndeki hünkar kasrının zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlara hizmet verecek.

16 HAZİRAN

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl 9'uncusunu düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2023"te, European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eseri, büyük ödüle değer görüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda böcek ilacından etkilenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

17 HAZİRAN

Türk sanat müziği solisti Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde, 80 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 15 albüme imza atan, seslendirdiği "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan, 4 altın plak ödülü sahibi sanatçının cenazesi 18 Haziran'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20 HAZİRAN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

21 HAZİRAN

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 11 yıllık sakini "Paşa", "Cesur" ve "Kral" isimli üç zürafa yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da "Dünya Zürafalar Günü" dolayısıyla bakıcıları tarafından en sevdikleri yiyeceklerle beslendi.

22 HAZİRAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024'e kadar bir yıl süreyle konut kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirdi. 4 Temmuz'dan itibaren de noterlerde gayrimenkul, taşınmaz satışının yapılabileceğini açıkladı.

23 HAZİRAN

Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimiz ile bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sınavda, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında, 12 sanığın cezalarını onadı. Daire, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'deki "mahrem abisi" Şahin Söğüt ile suikast emrini Altıntaş'a ileten 2 sanığa verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile diğer 2 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından, 7 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanmasına karar verdi.

24 HAZİRAN

İYİ Partinin 3. Olağan Kurultayı'nda, Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.

25 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

26 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı atadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

30 HAZİRAN

Tatil yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, 56 yaşında hayatını kaybetti. Karagöz'ün cenazesi 4 Temmuz'da İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.