Haftanın tarihine bakış

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türk milletinin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini de kanıtladı. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden "Çanakkale Savaşı" öncesinde İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalarına dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek, Osmanlı Devleti'ni Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu. Osmanlı güçlerinin 3 Şubat 1915'teki Süveyş Kanalı'na taarruzu sonuç vermeyince İngiltere, Mısır'daki güçlerini boğazlara yönlendirdi. İtilaf devletleri, 12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı. Methal Grubu'nda Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale, Orhaniye bataryaları ile Erenköy civarında yerleştirilmiş bir kısım seyyar obüs bataryası, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryaları bulunuyordu. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ikinci bombardıman 25 Şubat'ta yapıldı. 26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi ancak 17-18 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Erenköy Koyu'na ve boğaz geçişine mayın döşedi. Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı. Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasının üç muharebe gemisi "Bouvet", "Irresistible" ve "Ocean" zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı. Çanakkale direnişinin ilk bölümü, İngiliz ve Fransız donanmalarının yenilgisi ve Türklerin zaferi ile son buldu. Çanakkale geçilemedi. Yedi saat süren savaşta elde edilen kesin zafer, tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçti. Deniz savaşının ardından yapılan kara savaşlarında İtilaf Devletleri'nin karşısına kahraman Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa ve kahraman komutanlar çıktı ve Çanakkale'yi İtilaf Devletleri'ne kapatarak, bütün dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" dedirtti. Böylece 1915'te Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi. Büyük Önder Atatürk Time dergisinde ABD'de yayımlanan "Time" dergisi, 24 Mart 1923'teki kapağında Mustafa Kemal Paşa'ya yer verdi. Time dergisinin 24 Mart 1923'te yayımlanan sayısında Mustafa Kemal Paşa hakkında, tarihçi Arnold J. Toynbee'nin görüşlerinden de yararlanıldı. Toynbee, beyanatında, "Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz çağdaş tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. Bir Türk'ün Anadolu'da kendi efendisi olabileceğini şahsen sergileyerek ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu. Atatürk'ün Time dergisinin kapağında yer alması ve yeni Türkiye ile ilgili görüşler, Kurtuluş Savaşı boyunca "Türklerin mezalim yaptığı"nı iddia eden Amerikan basınında bir değişikliğin de işaretiydi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 21 Şubat 1927'de bir kez daha derginin kapağında yer aldı. Belli başlı öteki olaylar 18 Mart 1915- İtilaf devletlerine karşı Çanakkale Zaferi kazanıldı. 1920- Meclisi Mebusan, İstanbul'un işgali üzerine çalışmalarına ara verme kararı aldı. 1926- Finike'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 27 kişi öldü. 1926- Papa I. Eftim (Pavli Erenerol), Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu. 1933- Marsilya'da toplanan Uluslararası Kadın Kongresine, Türkiye'den Lamia Tevfik ve Seniha Rauf hanımlar katıldı. 1940- Hitler ve Mussolini, İtalya'da buluştu. İtalya, Almanya'nın yanında savaşa girme kararı aldı. 1949- "Harika Çocuklar Yasası" kapsamında yurt dışında eğitim görmesine karar verilen yedi yaşındaki İdil Biret, Paris'e gitmek üzere ailesiyle İstanbul'dan ayrıldı. Fransa'da öğrenim görecek İdil Biret ile tanınmış kompozitör Nadia Boulanger'nin ilgileneceği bildirildi. 1953- Yenice ve Gönen'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 265 kişi öldü. 1956- Fransa, Cezayir'e asker çıkarmaya başladı. 1965- İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, dünyadan 2 bin 177 kilometre yükseklikte, "Voskhod II" (Gün doğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı. Leonov, bu sürenin 12 dakika 9 saniyesini "yürüyerek" geçirdi. 1974- Pakistan'ın devrik Devlet Başkanı Zülfikar Ali Butto, muhaliflerinden birine suikast düzenlettiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı. 1979- CENTO Genel Sekreteri Büyükelçi Kamuran Gürün, örgütün dağılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. CENTO Daimi Komitesi, Eylül 1979'da örgütün feshedildiğini duyurdu. 1981- Tiyatro ve sinema sanatçısı Cahide Sonku, 65 yaşında vefat etti. 1992- Güney Afrika'da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan, Devlet Başkanı de Klerk tarafından planlanan anayasal reform tasarısı halk oylamasıyla kabul edildi. 1995- Sinema sanatçısı Sadri Alışık, 70 yaşında hayatını kaybetti. 2010- TRT'nin yeni kanalı TRT HABER yayın hayatına başladı. 2011- Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbide, sarı-kırmızılı taraftar, "Bir stadyumda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2016- Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinde cuma namazı esnasında düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i kadın, 7'si çocuk 17 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. 2016- AB ile Türkiye, Brüksel'de düzenlenen zirvede sığınmacı krizinin çözümü için anlaştı. Anlaşma metnine göre, 20 Mart itibarıyla Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesi kararlaştırıldı. 2017- "Dünyanın En Uzun Aralıklı Köprüsü" olma unvanına sahip olacak Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı. 2018- Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. 2018- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. 2018- Rusya Devlet Başkanlığına, dördüncü kez Vladimir Putin seçildi. 2019- Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1 milyon 252 bin avroya Armando adında dünyanın en pahalı güvercini satıldı. 2021 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçildi. 19 Mart 1866- Osmanlı hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılmasına izin verdi. 1877- Osmanlı devletinin ilk Mebusan Meclisi toplandı. 1883- Amerikalı ayakkabı ustası Jan E. Matzeliger, bir seferde tüm ayakkabıyı imal eden ilk makineyi icat ederek, ayakkabı sanayisinde devrim yaptı. 1920- Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da bir meclis toplanması amacıyla genelge yayımladı. 1945- Sovyetler Birliği, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı yenilemeyeceğini bildirdi. 1965- Merzifon'un Çeltek Linyit İşletmesi'ndeki grizu patlamasında, 69 işçi öldü, 58 işçi yaralandı. 1971- CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Nihat Erim, partisinden istifa etti ve başbakanlığa atandı. 1975- Tarihe 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti (1. MC) olarak geçen, dört sağ partiden (AP, MSP, MHP, CGP) oluşan koalisyon işbaşına geldi. 1981- Ankara'da bir inzibat erini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erdal Eren, ölüm cezasına çarptırıldı. Eren'in infazı, 18 yaşından küçük olduğuna ilişkin kemik raporu nedeniyle de tartışmalara yol açtı. 1998- Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasında, 5 polis, "kastı aşan adam öldürme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 polis beraat etti. 1999- Ankara DGM Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı. 2001- Türkiye'yi AB üyeliğine taşıyacak Ulusal Program, Bakanlar Kurulunca onaylandı. 2003- ABD askerleri, Irak-Kuveyt sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye girdi. ABD uçakları da Irak'ın batısını bombalamaya başladı. 2010- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House tarafından verilen "2010 Chatham House Ödülü"ne layık görüldü. 2011- ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Arap Baharı ile ortaya çıkan olayların yaşandığı Libya'ya yönelik operasyonu başladı. NATO, 31 Mart'ta operasyonun komutasını devraldı. 2015- Tunus'ta silahlı kişilerin parlamento binasının yanındaki Bardo Müzesi'ne girerek turistleri rehin alması üzerine çıkan çatışmada 20'si turist, biri güvenlik görevlisi, ikisi saldırgan 23 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. 2016- İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. 2016- FlyDubai Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kenti yakınlarında düştü, uçaktaki 61 kişiden kurtulan olmadı. 2018- Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, 73 yaşında vefat etti. 2020- Türkiye'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ertelendi. 2021- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi. 2023- Türkiye'nin alanındaki ilk tesisi olan Balıkesir Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açıldı. 20 Mart 1653- Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmasıyla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü. 1727- Bilim adamı Isaac Newton öldü. 1792- Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı. 1918- Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleriyle konferans verildi. 1933- Nazilerin ilk toplama kampı Münih yakınlarında açıldı. 1945- Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı. 1956- Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu. 1967- Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, üç yıldır ayrı kaldığı adaya dönmeye karar verdi. 1971- Atatürk'ün yakın arkadaşı, Anadolu Ajansının şirketleştiği 1 Mart 1925'te kurucuları arasında yer alan ünlü gazeteci Falih Rıfkı Atay, 77 yaşında İstanbul'da vefat etti. 1976- Agatha Christie'nin "Şark Ekspresi'nde Cinayet" romanına da konu olan "Orient Express" 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi. 1981- "Otello" ve "Hamlet" oyunlarındaki rolleriyle tanınan, Türk tiyatrosunun kurucularından, oyuncu Ertuğrul Sadi Tek hayatını kaybetti. 1998- Terör örgütü elebaşı Şemdin Sakık ve kardeşi, Irak'ın kuzeyinde Barzani kuvvetlerine teslim oldu. 2003- ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı. 2005- Mersin'de, Metropol Miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurtta infiale yol açtı. 2007- Irak'ta, Saddam döneminin devlet başkanı yardımcısı Taha Yasin Ramazan, 2003'te başlayan Irak savaşının yıl dönümünde asılarak idam edildi. 2011- Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, İstanbul'da düzenlenen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin son maçında Azerbaycan ekibi Rabita Bakü'yü 3-0 yenerek şampiyon oldu. 2015- Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırılarında 146 kişi öldü, 350 kişi yaralandı. 2015- Romanya adli makamlarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili yakalanan eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta'nın Türkiye'ye iadelerine hükmedildi. 2016- ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti. Obama, 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu. 2016- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü mensuplarının, bazı mahallelerde "canlı kalkan" olarak kullanmak istediği 6'sı çocuk 35 kişi, güvenlik güçlerince kurtarıldı. 2017- Kanadalı bilim heyeti, Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2,7 milyar yaşındaydı. 2017- Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektikleri fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı sergi, Kanada'nın başkenti Ottawa'da açıldı. 2019- "Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi. 2019- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurdu. 2020- Sanatçı "Muhterem Nur" olarak bilinen Muhterem Akbaş, böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2021- "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. 21 Mart 1914- Başyazarı Nigar Hanım olan Kadınlık adlı dergi, haftalık yayımlanmaya başladı. 1937- Tunceli'de Dersim isyanı başladı. Olaylar, 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı. 1952- 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 mürettebattan kurtulan olmadı. 1956- İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satı Kadın) Ankara'nın Kazan köyünde vefat etti. 1971- CHP'nin hükümeti destekleme kararı alması üzerine Genel Sekreter Bülent Ecevit istifa etti. 1973- Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde hayatını kaybetti. 1990- Elazığ'ın Palu ilçesi yakınında yol kesen teröristler, 9 mühendisi öldürdü. 1991- Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar, yazar Vedat Dalokay geçirdiği trafik kazasında eşi ile yaşamını yitirdi. 1995- Nevruz Bayramı ilk kez resmen kutlandı. 2007- Dünyanın düşük maliyetli ve özel girişime ait ilk roketi "Falcon 1" uzaya gönderildi. 2012- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ogün Samast'a, "tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. 2013- Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe okundu. Mesajda, terör örgütü PKK üyelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu. 2014- Ergenekon Davası'nda kararını 5 Ağustos 2013'te açıklayan ancak aradan geçen 7 ayda gerekçeli kararı tamamlamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, yasal sürenin dolmasına saatler kala, 16 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararın yazımının tamamlandığı, redaktesinin de en kısa sürede yapılacağı duyuruldu. 2017- ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı. 2017- Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de geçirdiği kalp krizi sebebiyle 55 yaşında vefat etti. 2018- Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. 2018- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı. 2019- Çin'in Ciangsu eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 64 kişi öldü 617 kişi yaralandı. 2021- Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı. 2022- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı. 2023- AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. 2023- ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 virüsünün kökenleri hakkındaki bilgilerin gizliliğini ortadan kaldıracak çalışmaların önünü açacak yasa tasarısını imzaladı. 22 Mart 1829- Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı. 1945- Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdu. 1963- Yassıada duruşmalarında Anayasa'yı ihlal suçundan idama mahkum edilen ancak cezası yaş haddinden müebbete çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, adli tıbbın verdiği rahatsızlığına ilişkin rapor üzerine, 22 Mart'ta Kayseri Cezaevi'nden tahliye edildi ve ertesi gün Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar 28 Mart'ta kaldırıldı. Bayar, gözaltına alınması üzerine 30 Mart'ta başladığı açlık grevini 3 Nisan'da bıraktı. 1968- Paris'te, Nanterre Üniversitesinde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek "68 Olayları"nı başlattı. 2001- Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen 88 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 2007- İş insanı Kadir Has, İstanbul'da vefat etti. 2011- Sözleşmeli erbaş ve er alınması ile YAŞ kararları veya yargı denetimine kapalı işlemlerle TSK'den ilişiği kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam olanağı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. 2013- Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk halkından özür dilediğini, tazminat ödemeyi ve Gazze dahil Filistin topraklarına sivil halkın kullanacağı malların girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi. 2016- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek Metro İstasyonu'nda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. 2016- İş insanı Rıza Sarraf, "İran'a uygulanan yaptırımları delmek için komplo düzenlemek" suçlamasıyla ABD'de tutuklandı. 2017- Londra'yı hedef alan terör saldırısında, saldırgan ve polis dahil 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Eylemi terör örgütü DEAŞ üstlendi. 2017- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. 2018- Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı. 2020- Kovid-19 nedeniyle 22 Mart gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları kısıtlandı. 2023- Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin seçim ittifakına ilişkin protokolü YSK'ye sunuldu, CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu. 2023- İsveç parlamentosu, ülkenin NATO'nun üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. 23 Mart 1781- Uranüs gezegeni keşfedildi. 1921- Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı. 1931- Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi. 1933- Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi. 1992- Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak hayatını kaybetti. 2011- Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor 79 yaşında hayatını kaybetti. 2014- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü. 2016- ABD'ye ait insansız hava aracının Yemen'de düzenlediği saldırıda 26 El Kaide militanı öldü, 27 militan da yakalandı. 2020- UEFA, Kovid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı. 2021- Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı. 2022- UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 2023- İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan "yargı reformu" kapsamında, başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi. 24 Mart 1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı. 1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü. 1923- Mustafa Kemal Paşa, Time dergisinin kapağında yer aldı. 1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi. 1936- Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı. 1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi. 1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü. 2000- Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti. 2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı. 2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu. 2015- Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında öldü. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011'de görevini bırakmıştı. 2016- Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi. 2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı. 2021- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi. 2023- Fransa'da, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız sokağa indi. 2023- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, yarı finale yükselerek Türkiye voleybol tarihine geçti. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde mücadele etti.