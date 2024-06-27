Aralarında İstanbul da var! 7 ilin milletvekili sayısı değişti - Son Dakika
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Aralarında İstanbul da var! 7 ilin milletvekili sayısı değişti

Aralarında İstanbul da var! 7 ilin milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu'nun nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer artarken, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer, İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı.

27.06.2024 01:53
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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

BAZI İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI DEĞİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Tabloya göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer azalırken İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye çıktı. Hatay'ın milletvekili sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e ve İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

İllerin milletvekili sayıları şöyle:

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aralarında İstanbul da var! 7 ilin milletvekili sayısı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Vatansever Birisi: bana göre vekil sayısı düşmeli bunların vatandaşa faydası yok devlete büyük yük 57 0 Yanıtla
    İhsan Alan: +şehir merkezlerinde MUHTARLİK lar kaldırılmalı bence 33 0
  • Sahin Agic: 400 neyinize yetmiyor 200 tanesi israf 23 1 Yanıtla
    Ekrem Kara: aynen zaten bir iş yapmiyorlar 6 0
  • Altan Tan: çok işe yarıyor lar ya habere bak 16 0 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Milletvekili sayısı çok fazla bunların yemesi, içmesi, gezmesi, aracı, personeli, sağlık harcamaları, telefon faturası ve daha bunun gibi bir sürü harcama vatandaşın %80 i fakirlikle boğuşurken vekil masrafına gerek yok. 13 0 Yanıtla
  • İshak Kaya: İstanbul'daki 96 vekil acaba ne iş yapıyor Bu kadar israfa ne gerek var Allah şahit ben bir kerecik bile bunlara rastlamadım 9 0 Yanıtla
  • volkan acar: vekil sayısı derhal 200 e düşürülmeli düşmüyorsa vekil.maasi memur maaşına denk olmalı ve kıyak emeklilk kalkmalidir ayrıca şehirlerde muhtarlara gerek yoktur 7 0 Yanıtla
  • Sefa Kara: Milletvekili sayısı yarıya düşürülmesi, köyler hariç Muhtarlıklar kaldırılmalı, bunlar devlete yük, ekonomiye katkı olur. 6 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: yetmediniz baktınız deniz gibi süper emeklilik 5 0 Yanıtla

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