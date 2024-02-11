Haftanın tarihine bakış

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 15 Şubat 1999'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

12 Eylül 1980 darbesinden kısa süre önce Türkiye'den ayrılarak Suriye'ye yerleşen Öcalan, PKK'nın silahlı ve siyasi faaliyetlerini, 1998 sonbaharına kadar fiilen buradan yürüttü. Öcalan, Türkiye'nin baskılarını artırması üzerine 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edildi.

Önce Yunanistan'a giden ancak iltica talebi kabul görmeyen Öcalan, Rusya'ya geçerek sığınma hakkı elde etti ancak diplomatik baskılara dayanamayan Rusya, Öcalan'ı İtalya'ya gönderdi.

İtalyan makamları, Türkiye'ye iade edilmeyeceği garantisi vererek PKK elebaşının iltica işlemlerini başlattı ancak sahte pasaport taşımak suçundan tutuklanan Öcalan'a "sağlık durumu ve kaçamayacağı yönündeki kanaatler" dikkate alınarak ev hapsi verildi.

Öcalan'ın iade edilmemesi sebebiyle Türkiye'de İtalya'ya karşı tepkiler arttı. İtalya'da da barınamayan Öcalan, 16 Ocak 1999'da tekrar Rusya'ya, 29 Ocak 1999'da da bir kez daha Yunanistan'a geçti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan, 2 Şubat 1999'da Yunanistan'dan ayrılarak gittiği Kenya'da Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği rezidansına götürüldü.

MİT, Öcalan'ın Kenya'dan Hollanda'ya gitmek istediğine ilişkin istihbaratın ardından harekete geçti. Öcalan, 15 Şubat 1999'da Nairobi'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öcalan'ın Suriye'den sınır dışı edilmesiyle başlayan kaçış yolculuğu, 16 Şubat 1999'da 03.00 sularında Bandırma'da sona erdi.

Kıbrıs Federe Devleti kuruldu

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisinin 13 Şubat 1975'te yaptığı olağanüstü toplantı sırasında oy birliğiyle alınan karar neticesinde kuruldu.

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devletinin devlet başkanı oldu. Yasama görevini ise 50 üyeden oluşan kurucu meclisin yapacağı bildirildi.

Belli başlı öteki olaylar:

12 Şubat

1804- Düşünür Immanuel Kant yaşamını yitirdi.

1920- Fransızların Maraş'ı boşaltmasıyla kent işgalden kurtuldu.

1929- Stalin'in sürgün ettiği, eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı şileple İstanbul'a geldi.

1937- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi.

1956- Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.

1959- Kıbrıs konusunda II. Londra Konferansı başladı.

1961- Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Emekçi Partisi kuruldu.

1969- Tiyatro ve sinema sanatçısı, Türk sinemasının "Horoz Nuri"si Vahi Öz öldü.

1971- Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası açıldı. Tesiste Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başlandı.

1976- İstanbul'da tarihi Direklerarası'nın Naşit Tiyatrosu (Turan Sineması), sünger deposu oldu.

1988- Dr. Ziya Özel'in zakkumla kanseri tedavi ettiği iddiasının TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.

1994- İstanbul Tuzla'da tren istasyonundaki çöp kutusuna teröristlerce yerleştirilen zaman ayarlı saatli bomba patladı. Beşi yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

2012- Amerikalı ünlü pop şarkıcısı Whitney Houston, 48 yaşında hayatını kaybetti. Houston, Los Angeles'ta Beverly Hilton Oteli'ndeki odasında ölü bulundu.

2013- "Kaynanalar" dizisindeki "Nuri Kantar" tiplemesiyle adını duyuran tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

2014- Çin ve Tayvan, iç savaşın sona ermesinden bu yana geçen 65 yıllık sürede ilk kez üst düzey görüşmeler yapmaya başladı.

2016- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 11. yüzyılda kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez görüştü.

2017- Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12-18 Şubat'ta Erzurum'da yapıldı. Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonu iki gümüş ve bir bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

2017- Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'daki devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 97,69'unu alarak 3. kez kazandı.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etti.

2022- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisinde kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

2022- KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV, yüzde 1'e indirildi.

2022- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde ilk kez bir araya geldi. "Altılı masa"nın ilk toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu.

13 Şubat

1883- Alman besteci Richard Wagner, Venedik'te öldü.

1920- Erzincan düşman işgalinden kurtuldu.

1925- Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ve İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere'yle sorun yaşandığı günlerde Şeyh Sait, Doğu'da ayaklanma başlattı.

1934- Şair Cenap Şahabettin 64 yaşında vefat etti.

1943- İlk kadın tiyatroculardan Neyyire Neyir vefat etti.

1949- Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.

1960- Fransa, BM ile ABD'nin itirazlarına rağmen Büyük Sahra'da atom bombası patlattı.

1966- Cemal Gürsel'in komaya girdiğinin altıncı günü, partiler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaştı.

1967- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu.

1975- Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

1995- İlk Türk füzesi, Konya- Karapınar Füze Fırlatma Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral, 80 yaşında vefat etti.

2014- Belçika Temsilciler Meclisi, çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üç gündür kayıp olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aslan'ı arama çalışmaları kapsamında incelenen ve kan izleri bulunan minibüsteki Necmettin Altındöken, oğlu Ahmet Suphi Altındöken ve Fatih Gökçe gözaltına alındı.

2018- Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" olarak da tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

2019- Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan üçüncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

2020- Kick boksçu Medeni Çelik, Hırvatistan'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda genç erkekler "low kick contact" kategorisinde birinci oldu.

2021- İstanbul'da 13,5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yürüten Kadir Topbaş, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Birleşik Arap Emirlikleri, Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.

14 Şubat

Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius emriyle kafası kesilerek öldürüldü. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, "14 Şubat"ı "Aziz Valentin Günü" ilan etti. "Aziz Valentinus Yortusu", 19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalı Esther Howland'ın ilk "Sevgililer Günü" kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.

1876- ABD'li bilim insanı Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.

1909- Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı, Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.

1925- TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.

1951- İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi.

1953- Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.

1955- İzmir Alsancak Limanı'nın temeli atıldı.

1963- İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesi'nde dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.

1979- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.

1986- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, görevini kötüye kullanmaktan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

1989- Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açtı.

2003- Şartlı salıverilme yasasından 43 bin 500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.

2004- Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmine verildi.

2007- Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2008- Danıştay 1. Dairesi, Mehmet Ağar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan Susurluk Davası kapsamında yargılanmasına karar verdi. Daire, Ağar'ın vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtayda yapılmasına hükmetti.

2013- TPAO ile Shell arasında "Batı Karadeniz Derin Deniz Arama ve Üretim Anlaşması" imzalandı.

2014- Türkiye'nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2015- MİT mensubu, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Mahir Kaynak, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2016- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaklarda ve okulda arkadaşlarıyla oynadığı oyunlardaki hızıyla "yakalanamayan kız" olarak anılan 12 yaşındaki Eda Nur Aşuk, 13 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

2017- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 15-22 Kasım 2015'te 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığını doğruladı.

2018- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, 76 yaşında vefat etti.

2018- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

2021- Pençe-Kartal 2 Harekatı tamamlandı. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, teröristlerce alıkonulan 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemede, masum ve silahsız 12 kişinin başından, bir kişinin de omzundan vurularak şehit edildiği tespit edildi.

2021- Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.

2022- Dünyaca ünlü film yapımcısı ve yönetmen Ivan Reitman, 75 yaşında hayatını kaybetti.

15 Şubat

1564- Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.

1927- İzmir Eski Eserler Müzesi açıldı.

1949- 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu, göç edenlerin sayısı 10 bini geçti.

1958- Eski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu, 65 yaşında Ankara'da öldü.

1971- ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1977- Ankara ile İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak Mavi Tren, deneme seferine başladı.

1979- Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

1983- Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

1989- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da dokuz yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi.

1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, 5 görevli şehit oldu.

1999- Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, MİT'in Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

2002- Uluslararası Güvenlik Destek Gücünde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2006- Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2012- Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkum ağır yaralandı.

2013- Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi, gök taşı ve yağmurundan etkilendi.

2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane- Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Yenikapı Metro Hattı'nda hizmet vermek üzere açıldı.

2016- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

2017- Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

2022- Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğu belirlendi.

2023- Depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 228. saatinde ise Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk çıkarıldı.

2023- 11 ili etkileyen depremler için Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında düzenlenen "Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası"nda 115 milyar 100 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldı.

2023- Depremden etkilenen Elazığ, afet bölgesi ilan edilen iller arasına alındı.

16 Şubat

1920- Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde İkinci Anzavur İsyanı başladı. İsyan, 16 Nisan'da bastırıldı.

1925- Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını alacak "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1933- Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey vefat etti.

1950- Çoğunluk sistemini öngören yeni Seçim Kanunu TBMM'den geçti.

1953- Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı.

1959- Fidel Castro, Küba Devlet Başkanı olarak yemin etti.

1969- 6. Filoyu protesto için "Amerikan Emperyalizmine Karşı Mustafa Kemal" mitinginde gösteri yapanlara bir grubun saldırmasıyla başlayan olaylarda 2 genç öldü, 200 kişi yaralandı. Olay "Kanlı Pazar" diye anılmaya başlandı.

1973- Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1976- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

1986- Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.

1999- Kenya'da yakalanan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan Türkiye'ye getirildi.

2005- Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divanda yargılanmalarına başlandı.

2014- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2017- Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.

2017- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki Sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

2017- Venezuela, "Venezuelalı diplomatların teröristlere pasaport sattığını" iddia eden "CNN İspanyolca"nın ülkede yayın yapmasını yasakladı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2018- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi.

2020- İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.

2021- Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

2022- Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 232 kişi hayatını kaybetti.

2023- Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı.

2023 - Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi enkazındaki çalışmalar sonucu 29 yaşındaki Neslihan Kılınç depremin 258. saatinde kurtarıldı.

17 Şubat

1864- "H.L. Hunley" denizaltısı tarafından, ilk denizaltı saldırısı gerçekleştirildi.

1871- Şeyh Şamil vefat etti.

1923- İzmir İktisat Kongresi başladı.

1925- "Aşar Vergisi" kaldırıldı.

1926- Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1926- Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergiyi ziyaret etti.

1930- Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1939- Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Hatay yasaları olarak kabul etti.

1957- Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırarak Amerika ordu takımını 19-0 yendi.

1959- Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren THY'nin "SEV" uçağı düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

1961- Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında vefat etti.

1973- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Şeyda Odyakmaz, ilk kadın genel müdür oldu.

1983- Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutan 4 Filistinli, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi.

1984- Neşe Erberk, Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

1993- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra Ankara Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezi'nin bahçesine düştü. Kazada Bitlis ile üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit oldu.

2007- Eski Devlet Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Mehmet Altınsoy vefat etti.

2008- Kosova, bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, ertesi gün Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

2008- Söz yazarı Aysel Gürel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti.

2009- Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2009- Sanatçı Gazanfer Özcan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata veda etti.

2013- Türkiye'nin ilk yerli "TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi", Tuzla'da denize indirildi.

2015- Milli kayakçı Samet Kartal, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından ABD'de düzenlenen Kayakla Atlama FIS Kupası'nda birinci olarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

2016- İnternet arama motoru Google, mobil harita uygulamasındaki ülkeler arasına KKTC'yi dahil etti.

2016- Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31'de patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

2017- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

2017- Türkiye, Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da 20 Şubat'ta yapılacak ve gayrimeşru görülen "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı.

2017- İspanya'da ilk defa kraliyet ailesine mensup bir kişi, sanık sandalyesine oturdu. İspanya Kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina, yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında para cezası alırken eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Şubat

1564- Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.

1564- Heykeltıraş, ressam Michelangelo hayatını kaybetti.

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1925- Osmanlı Devleti'nin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.

1941- Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

1952- Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü'ne (NATO) katıldı. TBMM'nin 18 Şubat'ta verdiği onayın ardından Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.

1957- BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.

1967- Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü.

1995- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Partinin (SHP) CHP bünyesinde birleşmesi kararlaştırıldı.

2005- SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis, panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler, bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.

2009- Dünyada ekonomik kriz: Almanya'da, zor durumdaki bankaların son çare olarak kamulaştırılabilmesini öngören yasa kabul edildi. ABD'de otomobil üreticileri General Motors ve Chrysler, hükümetten 22 milyar dolar ek kredi istedi.

2012- MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları, annelerinin vasiyetnamesi gereği almaları gereken miras payını alamadıkları iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti" davası açtı.

2016- Türk kökenli Alman yazar Feridun Zaimoğlu, 2016 Berlin Edebiyat Ödülü'nü Berlin Belediyesinde düzenlenen törenle aldı.

2018- İran'ın başkenti Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan yakınlarında düşen uçakta biri çocuk 66 kişi yaşamını yitirdi.

2020- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi ancak Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

2021- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

2023- Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi, depremden 296 saat sonra çıkarıldı. Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.