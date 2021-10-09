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Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

09.10.2021 17:04
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin "Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun" olduğunu açıklayarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göreen çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

SON 24 SAATTE 30 BİN 201 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 167 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 115 test yapıldı.

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Fahrettin Koca, Balıkesir, Eylül, Ekim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı - Son Dakika


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