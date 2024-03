Genel

İBB Başkan Adayı Kurum: "İhtiyaç sahibi emeklilerimizin maaşına ek olarak her ay 2 bin 500 TL ek ödeme yapacağız"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Kurum yaptığı konuşmada, "İstanbul'a odaklanacağız. 650 bin konutu dönüştürmek zorundayız. Bu bir milli güvenlik meselesi. 31 Mart'ta bunun seçimini yapacağız. Bir tarafta söz verip sadece 5 bin konut dönüştürenler var. Maalesef İstanbul dışında her şeyle ilgilenmişler. Bizi sokakta bir eliyle kentsel dönüşüm yaparken, bir eliyle şantiyede çalışırken görecekler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Mevcut yönetimin, trafik sorunu ve depreme hazırlık konusundaki performansıyla İstanbulluları usandırdığını, bıktırdığını, üzdüğünü ve yorduğunu belirten Kurum, "Sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyorlar. Değişim gerçekleşsin istiyorlar. 'Gerçek Belediyecilik'le ifade ediyoruz, İstanbullu, sorunlarını çözecek bir başkan istiyor. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük, bir umuda dönmüş. 31 Mart'ta "Gerçek Belediyecilik'le tanışacak. İstanbul'un deprem sorunuyla ilgili mücadele edilen, öbür taraftan ulaşım çilesini ortadan kaldıran ve o İstanbul'umuzun her medeniyetinin, kültürünün, inancının özgürce yaşadığı huzurlu bir İstanbul'un bekliyorlar. En çok dinlediğimiz şikayet ulaşım. İnsanımız ulaşımla ilgili gerçekten içinden çıkılamaz bir hale gelen metro kuyrukları, metrobüs çilesinden bahsediyor. Arnavutköy'de otobüs hattı sorunu var. Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi'ne gittik; 'Biz buradan otobüse binip Kadıköy'e giderdik, şimdi gidemiyoruz' diyorlar" şeklinde konuştu.

İstanbulluların en büyük endişesinin deprem olduğunu vurgulayan Kurum, "Muhtemel depremle ilgili evlerinin bir an önce yenilenmesini isteyen vatandaşlar var. Bunu çok duyuyoruz. 'Bir an önce gelin, evlerimizi yapın' diyorlar. Bunun dışında sokak hayvanlarını duyuyoruz, taksi meselesini, sosyal yardımlardaki adaletsizliği, yeşil alan yetersizliğini, gençlerin kütüphane eksikleri ve spor alanıyla ilgili eksikleri kültür sanat alanında yeni Kültür Merkezi ihtiyaçları gibi birçok ihtiyacı bize iletiyorlar. İnsanlar en çok ilgi istiyor. Bazen öfkeleniyorlar, en çok ilgisizlik, insanlarımızın göz ardı edildiğini ve sorunlarıyla birebir uğraşılmadığını İstanbul'un 39 ilçesi söylüyor. Aylardır çalışmalarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık milletimizle paylaştığımızda bu heyecanı görüyoruz. Bizim için şantiyelerde çalışan, odağında sadece İstanbul'un geleceği olan bir başkan adayı. Nisan gelecek yüzler gelecek diyoruz" diye konuştu.

"Siz söyleyip yapıyorsunuz"

Kampanya döneminde verdiği tüm vaatleri yerine getireceğini vurgulayan Kurum; Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da ve Giresun'da yaşanan afetlerden de söz etti. Verdikleri her sözü tuttuklarını söyleyen Kurum, "Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu ve oralara gittik. 'Mustafa Paşa'da Abdullah Paşa'da Rüstem Paşa'da bütün mahallelerde dönüşüm yapacağız' dedik. O zaman bize 'nasıl yapacaksınız' dediler. 'Milletimizle el ele vererek örnek bir dönüşümü yapacağız' dedik. 1 yılda bitireceğiz iddiasında da bulundum. Günlerce deprem bölgelerinde kaldık. Ben sokak sokak gezerken, 'Kara Murat geliyor' dediler. 6 ayda teslimler başladı, 1 yılda büyük bir kısmı verildi. 1 yılı geçenler de oldu. Verdiğimiz sözleri tutuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde, tabii ki Allah'ın takdiridir ancak can kaybı az oldu. TOKİ'de yaşayan hiçbir kardeşimizin burnu bile kanamadı" dedi.

Muhalefetin o dönem 'parayı bulamazsınız, yetiştiremezsiniz' eleştirileri yönelttiğini hatırlatan Kurum, "Ama ne oldu, yetiştirdik. Kastamonu Bozkurt'ta sel oldu. Giresun'da da sel oldu. 'Yapamazsınız, kaynak bulamazsınız' dediler. İzmir'i muhalefet yönetiyor. Arkadan sözleri duyuyorum; 'Ne yapacaklar, geziyorlar' gibi. Günlerce enkaz başında kaldık. Önce arama kurtarma yapıyorsunuz. Biz dedik ki; 'hiç üzülmeyin enkaz altından vatandaşımızı çıkartacağız. Mal önemli değil. Yenisini yerinde yaparız' dedik ve Bayraklı'da yaptık. Bir ablamız, 'gerçekten siz söylüyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ben CHP'liyim. Sizinle bizimkilerin arasındaki fark, siz söylüyor ve yapıyorsunuz' dedi" diye konuştu.

"Verdiği sözleri tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayım"

Afet bölgelerinde verdikleri sözleri tuttuklarını ve milletin takdirini aldıklarını söyleyen Murat Kurum, "En son Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde günlerce oradaydık. Öyle büyük bir milletimiz var ki; 'Allah devletimize zeval vermesin' dedi. Enkaz altında yavrusunu, annesini bekleyen vatandaşımız bize böyle seslendi. Bizi orada gördüler, baktılar ki onlar için çalışan birileri var. Yangınlarda, meydanlarda hep onların yanındaydım. 650 bin acil yıkılacak konut dedik. Bunların hepsini yapacağız. Hızlı bir şekilde bu inşaatlara başlayacak ve kimse memleketinden, kimse yerinden, yurdundan olmayacak. Buradaki demografik yapı nasılsa, burada yaşayan insanlarımızın ihtiyacı, beklentisi nasılsa biz bunları gerçekleştireceğiz. 3 ayda 11 ile gittik. Yerlerimizi tespit ettik. 11 ilimizde 180 bin konutu 3 ayda başlattık. Üzüldük, ağladık ama o temelleri attığımızda konutların inşaatları ilerlerken insanımızın yüzlerindeki gülümseye görseniz. 'Biz bedava yapacağız, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız' dediler. Milletimiz yine eser siyasetinden yana oldu ve Mayıs seçimlerinden bir tavır gösterdiler. Türkiye Yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiler. Biz bunları yapacağız ve zaten yapmış biriyim. Antalya'daki Muğla'daki orman yangınlarında da sözünü tutmuş, bu inşaatları yapmış biri olarak İstanbulluların karşısındayım" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürmek zorundayız. Bu bir milli güvenlik meselesi"

Beş yıllık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde, Türkiye'nin 81 ilinde eserleri olduğunu hatırlatan Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesini araştırın. Birçok bakanlıktan düşük. Ama TOKİ ile, Emlak Konut'umuzla, İller Banka'mızla ve vatandaşımızla el ele verdik, başardık. 'İşçi bulamazsınız, mühendis yok' dediler, hepsini bulduk. İstanbul'a da bu tecrübe ile geliyoruz" dedi.

Bakan olduğu dönemde Türkiye'nin dört bir yanında birçok projeyi hayata geçirdiğini anlatan Kurum, "81 ilde izim var. Bingöl meydanında da, Ağrı'daki nehirde de, Bursa Ulu Camii etrafında da izim var. Bitlis deresindeki düzenlemede, Konya Mevlana Müzesi'nin karşısında, Ankara'nın tüm ilçelerinde, Trabzon'un Çömlekçi'sinde Rize'nin Ayder'inde Giresun'un merkezinde, Samsun Canik'te, Sinop tarihi meydanda izimiz var. İstanbul'un 39 ilçesinde bizim başlattığımız kentsel dönüşüm şantiyesini görürsünüz. 173 bin konut dönüşüyor. Hem 81 ile çalışmışız, hem de TOKİ ile 1 milyon 250 bin konut rakamına ulaşmışız. Türkiye genelinde ise 2 milyon 200 bin. İstanbul'da 800 binin dönüşümü sağlanırken, 173 bininin de devam ediyor. Tuzla'da, Pendik'te en büyük kentsel dönüşüm, Kartal Orhantepe'de kendiliğinden çöken binanın etrafında konutlarımızı görürsünüz. Kadıköy'de 15 bin konutluk şantiye bitme aşamasında. Üsküdar Çamlıca eteklerinde, Ümraniye'de dönüşüm projesi yürüyor. Ataşehir'de, Beykoz Tokatköy'deki dönüşümü görürsünüz. Beyoğlu-Okmeydanı'ndan dolayı bizim için 'Katarlılara satacaklar' dediler. Bulsunlar bir tane Katarlı. Güngören'de Fatih'te bizim izimizi görürsünüz. Üsküdar'da Çocuk Köyümüzü açacağız, Türkiye'de ilk. Esenler'de Türkiye'nin ilk akıllı şehri konutlarını görürsünüz. Zeytinburnu, Başakşehir'de yeni bir şehrin inşaa edildiğini görürsünüz. Avcılar'da mülkiyet sorununu çözüldüğümüzü görürsünüz. Esenyurt'un okul ihtiyacını giderirken bizi şantiyede görürsünüz. 39 ilçede, 964 mahallede izimiz var. Bakanlıkta da onlar gibi yarı zamanlı belediyecilik yapmadık. 'Arada bir belediyeye uğrayalım' gibi çalışmadık. Biz milletimizle el ele verdik. Biliyorlar ki; Murat Kurum söz verdiyse yapar. Çünkü geçmişte yaptık" diye konuştu.

İstanbul'da beklenen büyük depremin milli güvenlik meselesi olduğu görüşünü yineleyen Kurum, şöyle devam etti: "Şimdi tek motivasyonumuz sadece İstanbul. İstanbul'a odaklanacağız. 650 bin konutu İstanbul'da dönüştürmek zorundayız. Bu bir milli güvenlik meselesi. 31 Mart'ta bunun seçimini yapacağız. Bir tarafta söz verip sadece 5 bin konut dönüştürenler var. Maalesef İstanbul dışında her şeyle ilgilenmişler. Bizi sokakta bir eliyle kentsel dönüşüm yaparken, bir eliyle şantiyede çalışırken görecekler."

"İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapmaz"

Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu afetler sırasında İstanbulluları yalnız bıraktığı için belirtti. Kendisini İstanbul'un sorunlarını çözmeye adayacağını söyleyen Kurum, "Bütün bilim insanları altını çizerek ifade etti; Allah göstermesin İstanbul'daki deprem büyük hasarlara yol açar. Bunu herkes söylüyor. Kendileri sürekli çalıştayda. Hep reklam, ama icraat yok. Bu seçim bizim kader seçimimiz, bu seçim Türkiye Yüzyılında İstanbul'un lokomotif bir şehir olup olmayacağını seçeceğimiz bir seçim. Deprem riskinin ortadan kaldırılmasına ilişkin irade koyacağımız bir seçim. Trafik çilesini bitireceğiz. Yoksa aynı metrobüs duraklarında bu çileye devam edeceğimizin kararını vereceğimiz bir seçim, o yüzden yerel seçim hizmet seçimi ve bu hizmet seçiminde 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. Kaynağımız var. İstanbul'un kaynağını reklama, algıya harcamazsanız, kendi gelecek ikbaliniz için harcamazsanız, İstanbul'un kaynağı her şeye yeter. 'İsrafı bitirdik' tabelalarına 175 milyon lira, iki konsere de 550 milyon TL harcarsanız siz İstanbul'un sorununu çözemezsiniz. Asıl israfı yapanlara cevap vermeliyiz. İstanbul'un 571 yıllık onuru, gurur var. Tüm medeniyetleri içinde barındıran, tüm güzellikleriyle bizi burada yaşatan İstanbul'a borcumuzdur. Biz hep bu anlayışla çalışacağız. 1 Nisan'da milletimiz bizi nerede istiyorsa orada olacağız. Nasıl yapılacağını bilmiyor ki, ilgisiz ve bilgisiz başkan olursanız, tatilci bir başkan olursanız yapamazsınız. Nasıl yapılacağını anlatıyorum. Öğreteyim, ben yaptım. İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapmaz, yapmayacağım. İstanbul'un başkanı İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorunda. Bizim de ailemiz, çocuklarımız var. Bizim ailemiz artık 16 milyon İstanbullu. Eğer bu koltuğa talipseniz, bunu göze almak zorundasınız. Bu mücadeleyi vermezsek, ön alamayacağımız çözümsüzlük yumağına gidiyoruz" diye konuştu.

"Benimle gelip proje konuşamaz"

İstanbul'daki su basan metro hatlarını, bozulan yürüyen merdivenleri ve kuyrukta kalan vatandaşı işaret eden Murat Kurum, "Yaptıklarını göstersin nerede? Bakın ben anlatıyorum. Yeni bir metro ilahesi yapmamış. Biz ihale etmişiz, üç metro hattını iptal etmiş. O da yetmezmiş gibi Sancaktepe'de açtığımız metro inşaatına hafriyat dökmüş, Büyükdere Caddesi'ndeki trafik bitsin diye yapacağımız tünele beton dökmüş. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? Siz hiç İstanbul'un meselelerini anlattıklarını görüyor musunuz? 'CHP'de nasıl eş başkan olurum', 'Kılıçdaroğlu'nu arkadan nasıl hançerlerim.' Ayak 'oyunlarıyla İstanbul'un kaynaklarını harcayarak Canan Kaftancıoğlu'nu nasıl saf dışı bırakırım.' Kendileri söylüyor, büyüklerimiz dedikleri kişiler söylüyor. Benimle gelip proje konuşamaz. Genel Başkanı Kağıttepe diyen İstanbul'un sorunlarına ne kadar hakim görüyoruz. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksın, metronun yürüyen merdivenleri çalışmayacak, su basacak, insanlar çile çekecek sen de 'belediye başkanıyım' diyeceksin öyle mi? Külahıma anlat. Sen niye belediye başkanısın? Yürüyen merdiven çalışmıyor, sorsan 'engellemişizdir' kesin. Böyle bir işi konuşamazlar, böyle bir dertleri yok. Bölme, parçalama, ekarte etme, yol yürüdüğün arkadaşları nasıl saf dışı bırakma olsa onu konuşur ama proje konuşamaz" dedi.

"Metro hatlarını 2029'da 650 kilometreye, 2034'te bin 4 kilometreye çıkartacağız"

Murat Kurum İstanbul için hazırladığı 2029 ve 2034 planlarını da paylaştı. Metro hatlarının 5 yılda 2 katına çıkacağını ifade eden Kurum, İstanbul'un toplu ulaşım ve trafik sorununa çözüm getirecek projelerini anlatırken, "Çalışarak yapılıyor bu işler. Yeni metro hatlarını, tüneller ve lojistik merkezlerle birlikte yapacağız. Biz diyoruz ki; 'uğraştıran değil ulaştıran İstanbul' olsun. Projelerimizi hedeflerimizi ortaya koyduk. İstanbullu kardeşlerimiz yılda 288 saat yolda kaybediyor. Ömründen de 3 yılı trafikte kaybediyor. Sevdiklerinizle mecburen daha az vakit geçiriyorsunuz. 2019'da yüzde 47'ymiş trafik yoğunluğu. Şimdi ise yüzde 64 olmuş. Pik saatlerde ise yüzde 90'a çıkıyor. Müdahale çok önemli. Müdahale etmezsek trafik içinden çıkılamaz bir hal alacak. 350 kilometre metro hattımız var. Onlar 5 yılda 230 kilometre demişler, sadece 8 kilometre yapmışlar. Bedelini ödedikleri metro mesafesi 8 kilometre. 2019 sonrasında yapılan dönemin yüzde 17'si 8 kilometre. 47 kilometre diyorlar, desinler ki; 'yanlış.' Bunların içinde Rahmetli Kadir Ağabey zamanında başlayan işler var. 2019'da 39 kilometre yapıp teslim etmişiz. Onlar da 8 kilometresini bitirip açmışlar ve sonra diyorlar ki; 'biz açtık.' Fikirtepe'de parasını benim ödediğim, şantiyesini her sürecini benim yürüttüğüm projeyi 'ben yaptım' diyorlar. Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı 18 kilometre. Yüzde 99'unu 2019'a kadar bitirmişiz. O 0,28 kilometre yapmış. 200 metre. Dudullu-Bostancı hattının yüzde 70'ini biz yapmışız. Cibali-Alibeyköy Metrosu'nun yüzde 99'unu biz yapmışız, yüzde 0.09'unu yani 90 metresini o yapmış. İkitelli-Bahariye hattı 2 kilometre. 1 kilometre biz, 1 kilometre o yapmış. 39.3'ünün parasını biz yapmışız, o da 8 kilometresini yapmış. Bunların hepsini 'ben yaptım' diyor. Gelsin bunlar için 'yanlış' desin. Sıfırdan başladıkları metro ihalesi hiç yok. 2029 ve 2034 hedefi koyduk. 10 yılda trafik çilesini bitirmek istiyoruz. 72 karayolu, yüzde 26 raylı sistem, yüzde 2 denizyolu kullanıyorlar. 2034'te raylı sistemi yüzde 48'e çıkarmak, kara yolunu da 48'e getirmek istiyoruz. Metro hattımızı 2 katına çıkarıyoruz. 2034'te de bin dört kilometreye çıkartacağız. 5 yılda 650 kilometreye çıkartacağız. En acil en öncelikli metro hatlarını yapacağız" diye konuştu.

"Boğazın altını yeni bir tünelle geçeceğiz"

Murat Kurum, İstanbul trafiğini rahatlatacak projelerini anlatırken şöyle devam etti:

"TÜYAP-Beylikdüzü -Haramidere-Avcılar-Sefaköy hattı. Öncelikli hatlarımızdan biri olarak bunu yapıyoruz. Sefaköy-İncirli-Yenikapı'yı bağlıyoruz. Yine İncirli'den Söğütlüçeşme'ye kadar giden ve boğazı geçeceğimiz yeni bir tünel. Yeni bir tünelle boğazın altını geçiyoruz, Söğütlüçeşme'ye geliyoruz. TÜYAP'tan binen vatandaşımız, boğazın altından geçerek Cevizli'ye kadar kesintisiz ulaşım sağlıyor. Bizim ilk öncelikli işlerimizden bir tanesi.Diğer taraftan ise; Vezneciler'den hattımızı alıyoruz, Bayrampaşa-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Mescid-i Selam'a kadar metro hattı. Bu da öncelikli bir iş Anadolu Yakası'nda Sabiha Gökçen-Samandıra-Sarıgazi-Yenidoğan metro hattımızı ve buradan Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen Metro hattımızı yaparak bir taraftan da İstanbul'un lojistik hattını yapıyoruz. İstanbul'un lojistik hattı kapasitesini 3-5 sene sonra dolmak üzere. Bizim bir lojistik hat ve yine hızlı raylı sistem hattını yapmamız lazım. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 47 kilometrelik hattı yapacağız ki, Marmaray'daki yükü alalım. İstanbul'un lojistiğini İstanbul'un içine girmeden kuzeyden şehre ilave yük getirmeden 6 yeni lojistik köyle İstanbul'un trafiğini yüzde 25 azaltacağız. Ağır vasıta yükü yaklaşık yüzde 25. Şehrin kuzeyine taşıyarak ve buradaki liman projesiyle lojistik üsler köyler kuracağız. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda otogarları da bu güzergaha taşıyacağız. Toplu ulaşımla insanlarımızın evine ulaşmasını sağlayacağız. 122 kilometre karayolu tünelimiz var. alternatif bir yol olarak 88'i Avrupa 34'ü Anadolu'da olmak üzere yapacağız. İnsanların kesintisiz bir şekilde bu tünellerimizden gidiyor olacak. 2029'a kadar olacak. Kilyos'tan başlayıp Beylikdüzü'ne kadar gidecek bir tünelden bahsediyoruz. İstanbul'a baksalar sorunları problemleri görecekler. Harem'den başlayıp Çubuklu'ya, Göztepe'den sahil yoluna alternatif yol güzergahları koyuyoruz. İstanbul'a yük getirmeden, yükü azaltacak ulaşım ağını da karayolu tünellerini de yapacağız. Kavşak ve yol düzenlemeleriyle birlikte 64 dakika olan yol süresini 39 dakikaya düşürmek istiyoruz."

"İstanbul'a 100 metrobüs 200 otobüs ekleyeceğiz"

İETT filosunu güçlendirileceğini aktaran Murat Kurum, "Metrobüs ve İETT hatlarıyla ilgili de planlarımız var. 100 metrobüs, 200 otobüs ekleyeceğiz. Silivriye kadar hattımızı uzatıyoruz. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki vatandaşımız Kadıköy'e gidemiyorsa, Arnavutköy'deki vatandaşımız şehrin içine gidemiyorsa bu sorunlarla ilgileneceğiz. Biz bunu gidermezsek İstanbul artık yaşanamaz hale gelir." diye konuştu. Otopark sorununa da değinen Kurum, "otopark olmazsa olmazımız. 39 ilçede 250 bin otopark projemiz var. İSPARK'A yüzde 25 indirim yapacağız. 1 Nisan'da hemen ilk Meclis toplantımızda ele alacağız. İlk yarım saat ücretsiz olacak. Yaptığımız her işe bir bakış açısıyla bakıyoruz. Altı otopark üstü park. Allah korusun bir afette toplanma yeri olacak. Helikopter inme yeri olacak. Her işimize bu bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Kurum, taksi sorununu yüksek teknolojinin de yardımıyla nasıl çözeceklerini, "Öncelikle bütün hizmetleri 'Dijital İstanbul' dediğimiz merkezden yöneteceğiz. Bir ayağı da taksiler olacak. Vatandaşımız uygulamadan taksi çağıracaksa, buradan tek sistemden çağıracak. İstanbul taksisi bir marka olacak. Şoförlerimize, önüne gelenin taksicilik yapamayacağız ödül-ceza gibi uygulama getiriyoruz. Puan alan, ödül alan, gerekirse ceza alan bir sistemde olacaklar. Tek merkezden sistemi yöneteceğiz. Taksi ile alakalı çağırmak istiyor, klasik taksi ya da büyük taksi. İşte sürücüsü, hibrit araç, elektrikli araç hepsini görecekler. Aldığınız hizmetten dolayı puanlıyorsunuz. Taksiciyi de çaresiz bırakmayacağız. Onların da yeni araç, kabinli araç talebi var. Eksik taksi plakasıyla ilgili ihaleye çıkacağız. Yeni taksilerimizi İstanbul'un ruhuna, kültürüne uygun bir şekilde taksiyi artırıp taksi sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Taksicilerle de bir araya geldim. Onların da talepleri var. Bir masaya oturacağız ve sorunu bitireceğiz. Maksimum 6 ayda bitiririz. Durakları yenileyeceğiz. Bizim projelerimizin hepsi hazır. Dertli olursanız, dert insanı yollara düşürür ve çalışırsınız. 1 Nisan sabahı çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Kurum, 'Ulaştıran İstanbul' vizyonunun deniz ayağına ilişkin de, "Deniz ulaşımını da 2 kat artırıyoruz. İstinye'den başlayıp Yenikapı'ya, Boğaz üzerinden Bostancı ile Yenikapı'ya bağlayacağız. Çubuklu'dan ya da Eminönü-Harem hatları, Büyükçekmece de dahil deniz ulaşımını artırmak istiyoruz. Deniz ulaşımı afet yönetiminde de kullanacağımız bir yer. Aktarmalı yolculuklarda, deniz ulaşımı ücretsiz olacak. Teşvik etmek için Boğaz'ın iki yakasına geçeceğimiz hatları deniz ulaşımıyla güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"2,33 milyar euro olan borç 5 yılda 4.19 milyar euroya çıktı"

Murat Kurum, belediyenin borcunun artığını söyleyerek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve yönetimi eleştirdi. İBB'nin öz kaynağının gerilediğine dikkat çeken Kurum, "İlgilenmezseniz, belediyeye hakim olmazsanız, belediye dışında her işle uğraşırsanız iştirakleriniz de zarar eder, vaatlerinizi de yapamazsınız. İSPARK neden zarar eder? Yeni yatırım yok, yeni bir otopark yok. Personel maliyeti var sadece. Nasıl zarar ediyor? Tatilci başkan dediğimizde zoruna gidiyor belki ama böyle. Şehirde düzen olacak. Sokak hayvanı, Scooter hepsinin düzeni olacak. Park yeri cepler olacak. Oralara park edecekler. Onun dışında park edemeyecekler. Bunun düzenlemesi de olacak. Hep söyledikleri aynı, 'engelleniyoruz, yaptırmadılar.' Bahane siyasetini 5 yıldır İstanbullular duyuyor. 2,33 milyar avro olan borcu, 4.19 milyar avroya çıkarttılar. Neredeyse 2 kat artmış borç. Koca İSKİ ödeme yapamıyor. 1 litre su kaynağı gelmemiş. Bugün bir vatandaşımız; 'Bunlar bizi susuz bırakacak' diyor. Sorsanız 'engellendik.' Bu kadar borç nasıl çıktı? Yeşil alan yapmadınız, metroları kapattınız. 'Başardık' diyorlar. Evet İstanbul'u mahvetmeyi başardınız. Karşınızda başarısız bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bütçesi 12 kat artmış, borcu 2 kat artmış. Reklam bütçesi artmış. Devletten yüzde 92'si gelmiş. Devlet para göndermese İstanbul'da çalışan sistem de çalışmaz. Maaş ödeyemez personeline. İstanbul'un öz kaynakları, yani projelerinden ve iştiraklerinden geliri biz verdiğimizde yüzde 30'muş. Yüzde 8'e düşmüş. Sonra 'parayı nereden bulayım? diyor. Geçmişte yüzde 30 öz geliri olan bir belediye yüzde 8'e düşmüş. Baksanız 'israfı bitirdik' diye billboard görüyorsunuz. Personelin yarısı işe girmiş çıkmış. İstanbul'un neresine gitsem İBB mağdurlarıyla karşılaşıyorum. 5 yılda 47 bin işe giriş, 33 bin çıkış. Bazıları emekli, bazıları atılmış. Hafıza yok. Geçmişten gelen tecrübe olur, o yok. Sadece yeni personelle bu kadar iş yapamazsınız. Yeni gelen arkadaşlar, var olan sisteme ayak uydurur. Biz onlar gibi yapamayız. Haksız yere kimseyi atmayız. Sebepsiz yere işten atılan kardeşlerimizi de işe alacağız. Bu tablo her şeyi anlatıyor. İBB neden iş yapmıyor, neden zarar ediyor. Böyle ilgilenmezsen, personeli değiştirseniz böyle olur" dedi.

"Anketlerde 1,5-2 puan öne geçmemizin telaşı var"

Bazı basın organlarında hakkında çıkan haberler için "Şaşırdılar" diyen Murat Kurum, anketlerde öne geçtiği için bu tarz haberlerin yapıldığını söyledi. Kurum, "Böyle bir tablo ile karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. 5 yıldır yaptığımız gibi algı oyunlarıyla İstanbulluların aklını çelsek diye uğraşıyorlar. Muhalif medya da projelerimizi anlatmak yerine karalamak için çabalıyorlar. O medya kuruluşlarına bakın İstanbul'un sorunlarına ilişkin bir tane konu yok. Gündem değiştirme, gündemi farklı yerlere çekme. Peki İstanbul'un sorunları ne olacak? Bu sorunları çözmek için vatandaşın sesi olmak durumunda değil misiniz? Bir merkezden bunu işleyelim. Ne istiyorlarsa söylesinler. Bizim alnımız ak. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Siz İstanbul'u konuşmayacaksınız, İstanbul'un dertlerine konu etmeyeceksiniz. 1 Nisan sabahı bu işlere koyulacağız. Ondan sonra siz tatile mi gidersiniz, eş başkanlığa mı geçersiniz o bizi ilgilendirmez. Bu anlayışla çalıştık aynı anlayışla yürüteceğiz. İstanbul'u konuşmasınlar. Bir program bir asırda 130 bin canımız gitti diyorum, sonra asrın felaketinde 53 bin canımız gitti diyorum, oradan cımbızla '130 bin kişi ölmüş itiraf etti' diyorlar. 130 bin kişi vefat etse mutlu mu olacaksınız? Bu nasıl bir anlayış. Farkla kazanacağız. İstanbul'u İstanbullu kardeşlerimizle kazanacağız. 1 Nisan'dan sonra İstanbul'un kardeşi evladı olacağız. İstanbul'u güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Anketlerde 1,5 2 puan öne geçtik. Onun telaşı var. 'Algıyı nasıl çevirsek, ne yapsak' diye. Belediyenin kasasını boşaltıyorlar. 31 Mart akşamı Saraçhaneye geleceğiz o israfları bir bir soracağız. Hangi siyasi senaryolar üzerinden tezgah yaparlarsa yapsınlar, 31 Mart akşamı geliyoruz. Özgür Bey özgür değil. Eş başkan ne derse onu yürüten bir başkan konumunda. Onlar nasıl istiyorsa, nasıl mutlu oluyorsa öyle davransınlar. Bir aday çıkıyor, terör örgütü elebaşı ittifak işaret ediyor ve sonra aday geri çekiliyor. Başka bir yerde aday çıkartıyorlar sonra geri çekiyorlar. 22 yerde aday göstermiyorlar. Kirli bir ittifak. Onların ne yaptıkları umurumuzda değil. Hangi kapı arkalarında ne çıkarları varsa, bizi ilgilendiren İstanbullunun talepleri. Biz polemiklerin tarafında olmayacağız. İttifaklarının ne olduğunu milletimiz biliyor ve cevabı sandıkta veriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım'a 'ablam' diyordu bugün yolunu değiştiriyor. Böyle bir anlayış. Hangi ittifakı kurmak istiyorlarsa yapsınlar, biz İstanbul'un, hizmetin yolundan ayrılmayacağız. Önce İstanbulluların depremle ilgili trafikle ilgili iradeyi ortaya koyacakları bir seçim olacak. İstanbullu kardeşlerimizin feraseti kazanacak. Tüm halkımızla birlikte biz eserlerimizi yapacağız. Onlar eş başkan mı olur ne yapar biz ilgilenmiyoruz. Kendiyle mücadele ediyor. Kendi hallerine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahibi emeklilerimizin maaşına ek olarak her ay 2 bin 500 TL ek ödeme yapacağız"

Programda sosyal projelerini de aktaran Kurum, emeklilere, gençlere, kadınlara ve sokak hayvanlarına ilişkin de konuştu. Genç girişimcilere 100 bin TL sermaye desteği vereceklerini söyleyen Kurum, "Üniversite öğrencilerine her yıl 10 bin TL, öğrenci evlerine doğal gaz desteği vereceğiz. Ulaşımda gençlerimize yüzde 40 indirimi bugünkü rakamdan yapacağız. 0-6 yaş, ilköğretim öğrencileri ve tüm öğretmenlerimize ücretiz ulaşım sağlayacağız. İSMEK'te öğrencilerimize yazılım dahil 39 ilçede kursalar olacak. Sanayi, üretim ve teknoloji ile gençleri buluşturacağız. İlk işini kuran kadınlara destek vereceğiz. Dijital İstanbul çatısı altında satışlarına destek vereceğiz. İstanbul'un geleceği için 16 milyon birbirine destek olacak. O yüzden ben her evin evladı, kardeşi olacağım diyorum. Gittiğim her ilde böyle çalıştım. Hangi partili olurlarsa olsunlar bana hep böyle baktılar. Biliyorlar Murat Kurum söylediğini yapar. Şimdi de İstanbul'un 39 ilçesi için böyle çalışacağım. Gençlik merkezi kuracağız. 39 ilçeden temsilciler olacak. Aynısı kadınlarımız için olacak. Gençlerimizin ve kadınlarımızın taleplerini alacağız. Beraber uygulayacağız. 208 üniversiteden iklim temsilcileri seçtik. Kendi içlerinde ekipleri var, bizlere iklim değişikliği ile taleplerini ilettiler. Aldığımız kararları onlarla birlikte uyguluyoruz. Maalesef İstanbul'un sokaklarıyla ilgili güvensizlik hat safhada. Sahipsiz köpeklerle ilgili tedbir alınmamış. 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri kuracağız. Sahipsiz hayvanlarımızın bakımlarını tedavilerini kısırlaştırma işlemlerini yapacağız. 2 yakaya rehabilitasyon merkezleriyle kontrol atlına alacağız. Trafik ve deprem konusundaki gibi kontrol altına almazsak sahipsiz hayvan sıkıntısını önce kontrol altına alacağız. Emeklileri ayırmak lazım. Genç yaş, orta yaş ve orta yaş üzeri diye. İhtiyaç sahibi emeklilerimizin maaşına ek olarak her ay 2 bin 500 TL ek ödeme yapacağız. Yaşam merkezlerini emeklilerimize vereceğiz. Vakit geçiriyorlar, sohbet ediyorlar bunların sayısını artıracağız. Yaptıkları ürünlerle ilgili bir pazar kuracağız. Emekli olmuş ama bir işle uğraşmak isteyenler var. İSMEK ile kurslar vereceğiz. İstihdama katkı sağlayacak evinin ekonomisini güçlendirecekler. Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Her bir vatandaşımızın yoldaşı, kardeşi destekçisi olacağız. İBB olarak bu motivasyonla çalışacağız, 31 Mart seçimleri İstanbul'un geleceği adına karar vereceğimiz bir seçim olacak. Milletimize bu sözlerimizi yerine getireceğimi söylüyorum. Geçmişte bunları yapan bir kardeşleriyim. 31 Mart'tan itibaren yine yapacağım" dedi.