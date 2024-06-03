Türkiye\'de 934 Bin 799 Köpek Çip Takılarak Kayıt Altına Alındı

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TÜRKİYE'de, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ile evcil hayvanların kimliklendirilmesine ilişkin yönetmelik gereği, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 934 bin 799 köpek, çip takılarak kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ile 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik', 1 Ocak 2021 yürürlüğe girdi. Geçen 2,5 yıllık sürede ülke genelinde 934 bin 799 köpek, çip takılarak kayıt altına alındı. En çok hayvana çip takılan iller 190 bin 906 ile İstanbul, 92 bin 207 ile İzmir ve 62 bin 37 sahipli köpek ile Ankara oldu. En az kimliklendirme çalışması yapılan iller ise 95 ile Hakkari, 134 ile Siirt ve 146 ile Muş oldu.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, ülke genelinde gelincik sayısının çok az olduğunu, ancak kedilerde de köpek sayısının yaklaşık 1,5 katı olan 2,5 milyona yakın sahipli kediye çip takıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Baydın, kimliklendirme işleminin hem hayvan sahibi için hem de evcil hayvanlar için yararlı bir çalışma olduğunu söyleyerek, "Çünkü hayvanların geçmişine yönelik hastalık kayıtlarını tutma imkanı veriyor bize. Tüm aşı kayıtlarıyla beraber aynı insanlardaki sağlık veri tabanı gibi bir veri tabanı oluşmuş durumda. Özellikle evdeki kedi ve köpeklerimizin kaybolması gibi durumlarda da mikro çipinden direkt sahibine veya uygulamayı yapan veteriner hekime ulaşarak böyle sıkıntıların da önüne geçmiş oluyor. Aslında evcil dostlarımızı da bir şekilde sisteme kaydetmiş oluyoruz" dedi.

'BEKLEDİĞİMİZ SAYININ ALTINDAYIZ'

Baydın, köpeklerde yaklaşık 1 milyona yakın bir kimliklendirme olduğunu söyleyerek, "Kedilerde de tahminimiz bunun, 1,5 katı bir sayıya ulaşılmıştır. Gittikçe de sayı artıyor. Özellikle şu an yönetmeliğin son uyarı tarihinden itibaren 6 aydan küçük evcil dostlarımızı kimliklendirmek zorundayız. Bununla ilgili bakanlığımızdan da kimliklendirmeyen kişilerle alakalı cezai işlemlerine başlandı. Bazen hevesle alınan evcil dostlarımız heves kaçınca sokağa bırakılabiliyor ve sokaktaki hayvan popülasyonu ister istemez etkileniyor. Bu yönetmelikle beraber aslında sokağa bırakılanlarda terk edenler cezai işleme tabi tutuluyor. Bu da aslında can dostlarımız için yararlı bir uygulama. Uygulama sayesinde sokağa bırakılan hayvan sayısı da azaldı" dedi.

Baydın, kimliklendirme işleminde istedikleri sayılara ulaşamadıklarını belirterek, "Beklediğimiz sayının çok altındayız. Kimliklendirmeyle ilgili bir af çıkarıldığı takdirde sahipli hayvanların kimliklendirme sayısını arttırarak, aslında istediğimiz sayılara ulaşabiliriz. Bu da aslında popülasyonun azalması yönteminde daha iyi bir yol olur" ifadelerini kullandı.

İL İL ÇİP RAMALARI

Adana 19 bin 673, Adıyaman 673, Afyonkarahisar 4 bin 459, Ağrı 187, Aksaray 1150, Amasya 2 bin 597, Ankara 62 bin 37, Antalya 60 bin 932, Ardahan 699, Artvin 1515, Aydın 24 bin 982, Balıkesir 26 bin 126, Bartın 6 bin 361, Batman 205, Bayburt 320, Bilecik 5 bin 39, Bingöl 293, Bitlis 184, Bolu 7 bin 722, Burdur 4 bin 915, Bursa 33 bin 328, Çanakkale 11 bin 814, Çankırı 1710, Çorum 3 bin 795, Denizli 22 bin 95, Diyarbakır 1462, Düzce 6 bin 315, Edirne 6 bin 782, Elazığ bin 554, Erzincan 1116, Erzurum 1080, Eskişehir 13 bin 629, Gaziantep 6 bin 845, Giresun 5 bin 82, Gümüşhane 863, Hakkari 95, Hatay 12 bin183, Iğdır 713, Isparta 4 bin 817, İstanbul 190 bin 906, İzmir 92 bin 207, Kahramanmaraş 3 bin 227, Karabük 3 bin 519, Karaman 2 bin 730, Kars 495, Kastamonu 7 bin 321, Kayseri 10 bin 559, Kırıkkale 1832, Kırklareli 9 bin 615, Kırşehir 1447, Kilis 688, Kocaeli 20 bin 312, Konya 11 bin 782, Kütahya 7 bin 528, Malatya 1821, Manisa 16 bin 234, Mardin 524, Mersin 18 bin 557, Muğla 41 bin 515, Muş 146, Nevşehir 3 bin 579, Niğde 1 bin 493, Ordu 8 bin 932, Osmaniye3 bin 271, Rize 1717, Sakarya 21 bin 167, Samsun 19 bin 236, Siirt 134, Sinop 2 bin 936, Sivas 3 bin 695, Şanlıurfa bin 352, Şırnak 145, Tekirdağ 19 bin 861, Tokat 4 bin 684, Trabzon 8 bin 367, Tunceli 967, Uşak 5 bin 754, Van 571, Yalova 5 bin 737, Yozgat 1365, Zonguldak 10 bin 824.