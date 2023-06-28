Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı Türkiye'de sevinçle karşılanırken, sabah namazıyla birlikte vatandaşlar da kurban kesmek için harekete geçtiler. Bayramın olmazsa olmazı olan acemi kasaplar hastaneleri doldurdu. Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.

İSTANBUL'DA 917 KİŞİ YARALANDI

İstanbul'da kurban kesimi sırasında 917 kişi yaralandı. Kamu hastanelerine başvuranlardan 10'unun ameliyata alındığı belirtildi. Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

İL İL YARALANANLAR

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adana'da 133, Adıyaman'da 98, Afyonkarahisar'da 30, Ağrı'da 27, Aksaray'da 14, Amasya'da 96, Ankara'da 208, Antalya'da 56, Ardahan'da 6, Artvin'de 5, Aydın'da 39, Balıkesir'de 82, Bartın'da 13, Batman'da 8, Bayburt'ta 21, Bilecik'te 12, Bingöl'de 0, Bitlis'te 7, Bolu'da 20, Burdur'da 23, Bursa'da 462, Çanakkale'de 44, Çankırı'da 50, Çorum'da 50, Denizli'de 130, Diyarbakır'da 17, Düzce'de 67, Edirne'de 15, Elazığ'da 10, Erzincan'da 23, Erzurum'da 112, Eskişehir'de 60, Gaziantep'te 128, Giresun'da 29, Gümüşhane'de 27, Hakkari'de 11, Hatay'da 13, Iğdır'da 21, Isparta'da 28, İzmir'de 365, Kahramanmaraş'ta 197, Karabük'te 36, Karaman'da 11, Kars'ta 55, Kastamonu'da 72, Kayseri'de 163, Kırıkkale'de 30, Kırklareli'de 12, Kırşehir'de 58, Kilis'te 27, Kocaeli'de 281, Konya'da 38, Kütahya'da 47, Malatya'da 49, Manisa'da 56, Mardin'de 1, Mersin'de 74, Muğla'da 18, Muş'ta 7, Nevşehir'de 20, Niğde'de 32, Ordu'da 72, Osmaniye'de 37, Rize'de 25, Sakarya'da 103, Samsun'da 67, Sinop'ta 46, Sivas'ta 90, Şırnak'ta 4, Tekirdağ'da 177, Tokat'ta 129, Trabzon'da 37, Şanlıurfa'da 78, Uşak'ta 37, Van'da 29, Yalova'da 14, Yozgat'ta 63 ve Zonguldak'ta 25 olmak üzere ülke genelinde toplam 4 bin 877 kişi yaralandı.