Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu

28.06.2023 22:40

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. İstanbul'da 917 kişi yaralanırken, 10 kişi ameliyata alındı. Acemi kasaplar ise hayvanı tutarken veya kesim aşamasında yaralandıklarını belirtti.

Kurban Bayramı Türkiye'de sevinçle karşılanırken, sabah namazıyla birlikte vatandaşlar da kurban kesmek için harekete geçtiler. Bayramın olmazsa olmazı olan acemi kasaplar hastaneleri doldurdu. Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde 5 bin 794 acemi kasap kendini yaraladı

İSTANBUL'DA 917 KİŞİ YARALANDI

İstanbul'da kurban kesimi sırasında 917 kişi yaralandı. Kamu hastanelerine başvuranlardan 10'unun ameliyata alındığı belirtildi. Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde 5 bin 794 acemi kasap kendini yaraladı

İL İL YARALANANLAR

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adana'da 133, Adıyaman'da 98, Afyonkarahisar'da 30, Ağrı'da 27, Aksaray'da 14, Amasya'da 96, Ankara'da 208, Antalya'da 56, Ardahan'da 6, Artvin'de 5, Aydın'da 39, Balıkesir'de 82, Bartın'da 13, Batman'da 8, Bayburt'ta 21, Bilecik'te 12, Bingöl'de 0, Bitlis'te 7, Bolu'da 20, Burdur'da 23, Bursa'da 462, Çanakkale'de 44, Çankırı'da 50, Çorum'da 50, Denizli'de 130, Diyarbakır'da 17, Düzce'de 67, Edirne'de 15, Elazığ'da 10, Erzincan'da 23, Erzurum'da 112, Eskişehir'de 60, Gaziantep'te 128, Giresun'da 29, Gümüşhane'de 27, Hakkari'de 11, Hatay'da 13, Iğdır'da 21, Isparta'da 28, İzmir'de 365, Kahramanmaraş'ta 197, Karabük'te 36, Karaman'da 11, Kars'ta 55, Kastamonu'da 72, Kayseri'de 163, Kırıkkale'de 30, Kırklareli'de 12, Kırşehir'de 58, Kilis'te 27, Kocaeli'de 281, Konya'da 38, Kütahya'da 47, Malatya'da 49, Manisa'da 56, Mardin'de 1, Mersin'de 74, Muğla'da 18, Muş'ta 7, Nevşehir'de 20, Niğde'de 32, Ordu'da 72, Osmaniye'de 37, Rize'de 25, Sakarya'da 103, Samsun'da 67, Sinop'ta 46, Sivas'ta 90, Şırnak'ta 4, Tekirdağ'da 177, Tokat'ta 129, Trabzon'da 37, Şanlıurfa'da 78, Uşak'ta 37, Van'da 29, Yalova'da 14, Yozgat'ta 63 ve Zonguldak'ta 25 olmak üzere ülke genelinde toplam 4 bin 877 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde 5 bin 794 acemi kasap kendini yaraladı
Kaynak: DHA
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Kurban Bayramı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika
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