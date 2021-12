Dünyada 2021 böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen tedbirlere karşı protestolar ile Kovid-19'un yeni varyantlarının saptanması, ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması, ABD Kongresine yapılan baskın ve bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırması 2021 yılının ilk çeyreğine damga vurdu.

Ortaya çıktığı Aralık 2019'dan bu yana tüm insanlığı etkileyen Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların kullanımına ülkelerde onay verilirken, yıl boyunca virüsün yeni varyantları tespit edildi. Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran, salgın önlemleri ve yasaklar, yılın ilk çeyreğinde protesto edildi. Yer yer şiddet olaylarının görüldüğü protestolarda, hayatını kaybedenler ve gözaltına alınanlar oldu.

Takvimler 20 Ocak'ı gösterdiğinde, tüm dünyanın gözü ABD'deydi. Kasım 2020'de düzenlenen seçimlerden galip çıkan Joe Biden, Kongrede düzenlenen törende yemin ederek ülkenin 46. Başkanı oldu. Biden, törenden sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "birlik" mesajı verdi. Biden, görevindeki ilk gününde selefi Donald Trump'ın sıkça tartışılan politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı. 5 kişinin hayatını kaybettiği baskın, ABD basını tarafından "darbe girişimi" olarak yorumlandı.

41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması, tarafların ilişkilerini normalleştirme aşamalarını beraberinde getirdi.

Myanmar'da ordunun yönetime el koyarak ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'yi gözaltına alması ve darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesi sonucu yüzlerce kişinin ölmesi, dünya gündeminde önemli yer tuttu.

Hindistan'da çiftçiler, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestlik getiren üç düzenlemenin yasalaşmasına yönelik protesto eylemlerini 2021'de sürdürdü.

2021'in ocak, şubat ve mart aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 Ocak

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı Almanya'dan Portekiz'e geçti.

İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliğiyle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına 31 Aralık 2020'de onay vermesinin ardından ocak ve şubat ayında birçok ülkede, Oxford- AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, CoronaVac, Sinopharm, Johnson&Johnson ve Sputnik V şirketlerinin geliştirdiği aşılara yaygın veya acil kullanım onayı verildi. Söz konusu şirketler, şubattan itibaren ülkelere aşı sevkiyatı yaparken DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da ülkelere aşı gönderildi.

2 Ocak

Nijer'in Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen terör saldırısında 100 sivil yaşamını yitirdi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

3 Ocak

Hindistan'da çiftçilerin yeni tarım yasalarına yönelik protestosu devam etti. Haryana eyaletinde başkent Yeni Delhi'ye yürümek isteyen protestocu çiftçiler, Revari- Alvar sınırında polisin müdahalesiyle karşılaştı.

ABD'de, 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle ABD Kongresinin 117. dönemi başladı.

4 Ocak

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, ABD'ye iade edilmesi talebini reddetti.

İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"na göre, İran uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebiliyordu. Çalışmalar sonucu 5 Ocak'ta yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde edildi.

5 Ocak

İran, 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında, Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın el- Ula kentinde, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi düzenlendi. Zirve'de, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin, Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı belirtildi.

6 Ocak

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını bastı. Baskında 5 kişi hayatını kaybetti. Baskınla ilgili yürütülen soruşturmada, Trump'a yakın birçok kişi ifadeye çağrıldı, binaya giren pek çok kişi gözaltına alındı.

7 Ocak

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, 188,5 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak, dünyanın en zengin insanı oldu.

9 Ocak

Endonezya'da kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği "SJ182" sefer sayılı iç hat yolcu uçağının, başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düşmesi sonucu 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcu yaşamını yitirdi. Uçağın kara kutularından ilki kazadan 3 gün sonra, ikincisi ise 31 Mart'ta denizden çıkarılabildi.

11 Ocak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda görüşme gerçekleştirdi.

ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden ekledi.

12 Ocak

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, ilk defa İsrail için "apartheid" rejimi (ırkçı, ayrımcı devlet) tanımını kullandı. B'Tselem'in hazırladığı raporda, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında yer alan tarihi Filistin topraklarına işaret edilerek, "İsrail rejimi nehirden denize kadar olan coğrafyanın tamamında Yahudilerin üstünlüğü ve bunun sürekliliği için çabalıyor. Dolayısıyla artık İsrail'e 'apartheid' devleti diyebiliriz." ifadesi kullanıldı.

13 Ocak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ulaştırma Bakanlığı görevine Toronto Milletvekili Omar Alghabra'yı getirerek, kabinesine 3. Müslüman bakanı aldı.

İsrail'in, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında, Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı terörist gruplardan 60 kişi öldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "İslamabad Deklarasyonu"nu imzaladı.

14 Ocak

Lübnan'da Kovid-19 vakalarının hızlı artışı sonucu hastanelerde yer kalmamasının ve oksijen stoklarının tükenmeye başlamasının ardından 10 günlük olağanüstü hal ilan edilmesi, ekonomik krizle boğuşan Lübnanlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Protesto eylemlerinin 3. gününde şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

Tunus'ta Kovid-19 salgınının hızla yayılmasının ardından acil önlemler kapsamında, 14-18 Ocak'ta kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Tunusluların yasağa tepki göstermek için düzenlediği gece gösterilerinde kamu ve özel mülke zarar verildi, yağmalar yapıldı. Bunun üzerine, askeri birlikler, kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandı. Kovid-19 önlemlerinin mevcut ekonomik sorunlara eklendiği Tunus'ta, gösterilerde patlak veren şiddet olayları nedeniyle 1 gösterici hayatını kaybetti ve ocak ayı sonuna kadar binden fazla kişi gözaltına alındı.

15 Ocak

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin, Afganistan ve Irak'tan asker çekme süreci tamamlandı. Buna göre, Irak ve Afganistan'daki Amerikalı asker sayısı 2 bin 500'e indirildi.

Filistin'de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasına karar verildi, ancak seçimler, İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimleri engellemesi sebebiyle ertelendi.

ABD, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak, iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

16 Ocak

Nepalli dağcılar, dünyanın Everest'ten sonra en yüksek noktası olan K2 Dağı'nın zirvesine kış mevsiminde ulaşarak ilki gerçekleştirdi.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde başlayan ve yıl sonuna kadar zaman zaman patlak veren kabile çatışmaları nedeniyle yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve yüz binlerce kişi ülke içinde veya komşu devletlerde sığınmacı durumuna düştü.

17 Ocak

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez başkent Moskova'da havaalanında gözaltına alındı. Moskova Şehir Mahkemesinde 2 Şubat'ta aleyhinde açılan davanın sonucunda, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davasından verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

Bu arada, Rus halkı, Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Gösterilere katıldığı için gözaltına alınan birçok muhalife, çıkarıldıkları mahkemelerde çeşitli cezalar kesildi.

Diğer yandan Rusya'da yaşananlara tepki gösteren ABD, Fransa ve AB'nin de aralarında olduğu ülke ve kurumlar şubat ve martta, Navalnıy'ın zehirlenmesi ile tutuklanması ve protestoların bastırılması gibi nedenlerden dolayı Rusya'ya, bazı Rus yetkililere ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Rusya ise bu tepkileri ve yaptırım kararlarını, iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

18 Ocak

Mısır mahkemesi, aralarında ilk kez seçimle iş başına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mirasçıları olan eşi ve çocuklarının da olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) lider kadrosundaki 89 kişiye ait mallara el konulması yönünde karar aldı.

19 Ocak

Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisi klonlandı. 75 gram ağırlığındaki yavru kediye, "huzur" anlamına gelen Ping'an ismi verildi.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı.

İran, başkanlık görevini devretmesine 1 gün kala eski ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 9 Amerikalı üst düzey yöneticiyi yaptırım listesine dahil etti.

20 Ocak

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek, ülkenin 46. Başkanı oldu. Biden, yemin töreninden sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi. Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu.

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı. Harris, ABD'de ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın başkan yardımcısı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın sıkça tartışılan politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. Biden'ın imzaladığı kararnameler arasında Paris İklim Anlaşması'na ve DSÖ'ye yeniden katılmaya, bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına, Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik olanlar dikkati çekti.

Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde, ülkenin kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

21 Ocak

13 ülkeden 36'dan fazla STK, Fransa'nın, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına verdiği desteği ve tartışmalı ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısını, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşıdı.

22 Ocak

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin, İstanbul'da ofis açmasına ilişkin anlaşma, New York'ta imzalandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Mozart isimli Türk konteyner gemisi Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğradı. Saldırıda, gemideki 19 kişilik mürettebattan Azerbaycan uyruklu bir personel öldürüldü, 15'i kaçırıldı, 3'ü de korsanlarla gemide kaldı. Türkiye, kaçırılanların kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu. Baskında kurtulan 3 kişi 30 Ocak'ta, kaçırılan 15 kişi de 14 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi.

25 Ocak

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, 25-29 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda düzenlendi.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, BM Cenevre Ofisi'nde 25–29 Ocak'ta düzenlendi.

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istişari görüşmelerin 61. turu tamamlandı.

26 Ocak

İsrail ile Sudan arasında 23 Ekim 2020'de yapılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyareti, dönemin İstihbarat Bakanı Eli Cohen gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bir araya gelen Cohen ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, iki ülke büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak en kısa sürede açılmasında anlaştı.

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.

27 Ocak

8. Türkiye- Hollanda (Wittenburg) Konferansı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlıklarında çevrim içi düzenlendi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe giderek, orduda görev alan Müslüman kadınların başörtüsü takmasına izin verdi.

28 Ocak

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol), ABD ve birçok Avrupa devletinin güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde "Emotet" isimli küresel hacker ağı çökertildi.

1 Şubat

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etti. Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu 2021'de 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre ise ülkede yıl sonuna kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1200, gözaltına alınanlarınki yaklaşık 10 bin oldu.

4 Şubat

Fransa'nın Mulhouse kentinde, 2017'de 4'ü Türk 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

5 Şubat

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün olduğuna ilişkin" açıklamasına verdiği yanıtta şunları kaydetti: "2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan, bunun aksi yönündeki son iddialar, tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir."

BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini seçmek için oylama yaptı. Oylamanın ilk turunda en yüksek oyu alan iki listenin yarıştığı ikinci turun sonucuna göre, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, göreve başlamasının ertesi günü olan 7 Şubat'ta ilk röportajını AA'ya verdi. Dibeybe, "dost ve müttefik" Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını, ülke içindeki taraflar arasında barışın tesisi ve karşılaşılan belli başlı sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarını soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in mahkemeye taraf devlet olduğuna karar verdi. Dönemin UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesi ile ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurdu.

7 Şubat

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Ünivesitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan, ülkenin en prestijli hukuk dergisi Law Review'ın başına ilk defa Müslüman biri getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, BM İnsan Hakları Konseyi'ne tekrar katılma kararı aldı. BM, kararı memnuniyetle karşıladı.

9 Şubat

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen aracı, başarıyla Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşti. BAE bunu başaran ilk Arap ülkesi oldu.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın Senato'da azil istemiyle yargılanmasına başlandı. Trump, 13 Şubat'taki oylama sonucu aklandı.

10 Şubat

Norveç'in Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinin verdiği Nansen Erken Kariyer Ödülü'ne, Türk akademisyen Emre Sarı layık görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığını ziyareti sırasında bakanlık bünyesinde sadece Çin'e odaklanacak "Çin Görev Gücü" adlı bir birimin kurulduğunu açıkladı.

11 Şubat

ABD'de, Kuzey Kutbu'ndan ülkenin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, buzlanma ve bunlara bağlı kazalar nedeniyle şubat ve mart ayında 111 kişi yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrısının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın, Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

13 Şubat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek için Gara bölgesindeki hedeflere yönelik 10-14 Şubat'ta düzenlediği "Pençe Kartal-2 Harekatı"nda, çatışmaların ardından kontrol altına alınan bir mağarada alıkonulan 13 kişinin, teröristlerce vurularak şehit edilmesine, başta ABD, İngiltere, Azerbaycan, KKTC, Somali ve Pakistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde, şehit edilenler için taziyelerini sundu ve katliam nedeniyle terör örgütü PKK'yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için yayımladığı mesajında kullandığı "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak, ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.

15 Şubat

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'na düzenlenen füzeli saldırıda 1 sözleşmeli personel öldü, 9 kişi yaralandı.

16 Şubat

İspanya'da Twitter paylaşımlarında ve şarkılarında terörizmi yücelttiği, Krala ve devletin kurumlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 9 ay hapis cezasına çarptırılan rap sanatçısı Pablo Hasel, mahkeme kararına uymayarak beraberindeki öğrencilerle kendini kapattığı Lleida Üniversitesi rektörlük binasından polis zoruyla alınıp cezaevine götürüldü. Ülke genelinde, Hasel'in serbest bırakılması için yapılan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda, 120'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı, Türkiye, Rusya ve İran ile Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılımıyla başladı. Dışişleri Bakanlığından 17 Şubat'ta yapılan açıklamada, toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlerin, bir kez daha reddedildiği bildirildi.

Fransa'da adı başlarda "İslamcı ayrılıkçı" olan, ancak daha sonra tepkiler üzerine "Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirilen ve Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

18 Şubat

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde alınan İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal etti. İran, ABD'nin bu kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

19 Şubat

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinden İslam alimleri ve İslami kuruluşlar taziye mesajı yayımladı.

ABD, resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldı.

Ekvator Ginesi, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı, Filistin Kurtuluş Örgütü, Ekvator Ginesi'nin bu kararını kınadı.

20 Şubat

ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC), ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve soydaşlarını bir araya getirmek için kurduğu TASC TV, yapılan özel yayın programıyla 24 saat kesintisiz yayın hayatına başladığını duyurdu.

21 Şubat

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde 6 gün süren işsizlik protestolarında, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Protestocuların hedefindeki isim Vali Nazım Waili'nin, 26 Şubat'ta istifa etmesi üzerine, yerine Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi atandı.

22 Şubat

Tahran ve Seul yönetimleri, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervlerinin kullanımına ilişkin anlaşmaya vardı. Güney Kore, Washington yönetimiyle yapılacak istişareler sonucunda, İran'ın ülkedeki mali varlığının serbest bırakılacağını duyursa da 2021 sonuna kadar anlaşmayı yerine getirmedi.

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

23 Şubat

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın, özel kuvvetlerin parti binasına düzenlediği operasyonda gözaltına alınmasıyla arttı. Melia'nın gözaltına alınması, ülkede protesto edildi. İktidar ile çeşitli muhalefet partilerinin liderlerinin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gerginliğin sona erdirilmesi için hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metnini 19 Nisan'da imzalamasıyla kriz sona erdi.

24 Şubat

Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir ilke imza atarak Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin eski istihbaratçısı Eyad el Garib'i, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suudi Arabistan'da Kültür Bakanlığı bünyesinde tanıtım için kurulan 11 birimden biri olan Moda Komisyonunun başına Türk modacı Burak Çakmak getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

25 Şubat

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri imzaladı. Paşinyan, bildiriyi "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı. Paşinyan destekçileri ile karşıtlarının gösterileri sürerken, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın da muhalif tavır sergilemesi üzerine, ülkede siyasi kriz çıktı. Paşinyan, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini duyurdu.

Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve hükümeti, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi, siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür. Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar, 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır." açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan karar kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine, bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

26 Şubat

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin yatılı bir kız lisesine düzenlediği saldırıda, 317 kız öğrenci kaçırıldı. Öğrencilerden 7'si saldırının hemen ardından kaçmayı başarırken 279'u da 2 Mart'ta kurtarıldı.

Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2020 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 2018 yılında hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı. Raporda, Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere, Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını açıkladı. ABD'li siyasetçiler, Prens bin Selman'a yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.

28 Şubat

Dışişleri Bakanlığı, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenlerin, telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri'nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek, çaresizce ölüme terk edildiğini ve bu kişilerin Türk sınır birliklerince kurtarıldığını açıkladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivist gözaltına alındı.

1 Mart

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun raporunda, Suriye'de son 10 yılda alıkonulan on binlerce sivilin, Beşşar Esed rejimi güçlerince işkenceye ve tecavüze maruz bırakıldığı, öldürüldüğü ve ortadan kaybolduğu, tüm bu eylemlerin savaş suçunu ve insanlığa karşı suçları teşkil ettiği bildirildi.

2 Mart

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşayan Lübnan'da, yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesi ve mevcut krizin giderek kötüleşmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, yollar bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

ABD'de, Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı yaptırım uygulanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısı sundu.

3 Mart

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs'te haber çekimi yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin aracına saldırdı. Haredilerin, daha sonra taş ve sopalarla saldırmaya çalıştığı AA ekibi, olaydan zarar görmeden kurtulurken, saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Senegal'de tecavüzle suçlanan ve bu nedenle milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan muhalefet partisi Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko, destekçileriyle mahkemeye ifade vermeye giderken "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülke genelinde Sonko'nun gözaltına alınmasına tepki gösterenlerin sokaklara çıkmasıyla başlayan ve Senegal tarihinin son 10 yılda yaşadığı en büyük şiddet olaylarına dönüşen protestolarda, 13 kişi yaşamını yitirdi. Sonko'nun daha önceki konuşmalarında hedef aldığı ülkedeki Fransız şirketleri, öfkeli göstericiler tarafından yağmalandı ve ateşe verildi. Sonko'nun, hakkındaki gözaltı kararının, 8 Mart'ta kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine, protestolara ara verildi. Olaylarda hayatını kaybedenler için 11 Mart'ta ulusal yas ilan edildi.

4 Mart

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmesi sonucu 11 askerin şehit olmasının ardından aralarında ABD, Azerbaycan, Libya, Gürcistan, Arnavutluk, KKTC, İngiltere ve İsveç'in de olduğu ülkelerin yanı sıra NATO gibi kurumlar ile Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar taziye dileklerini iletti.

Amerikalı Müslüman lider Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği Boston'daki 2 katlı ev, ABD Ulusal Tarihi Yapılar Listesi'ne alındı.

5 Mart

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Uluslararası kamuoyunda gözler, tarihte ilk kez bir papanın ziyaret ettiği Irak'a çevrilirken Franciscus'un ülkedeki temasları nedeniyle 6 Mart Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan edildi. Papa, ziyareti kapsamında Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Franso Hariri Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ayinin yanı sıra farklı kentlerdeki ayinlere de katılan Papa, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile de bir araya geldi.

Rusya, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı. Kırımoğlu ve Ukrayna, söz konusu kararı tepkiyle karşıladı.

6 Mart

Müzik dünyasında çığır açan kasetlerin mucidi, Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

7 Mart

İsviçre'de yapılan referandumda, peçe yasağı yüzde 52'lik oyla kabul edildi. 8,6 milyonluk nüfusunun sadece yüzde 5'i Müslüman olan ülkede, bu yasaktan 30 Müslüman etkilenecek.

Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde, askeri kışladaki cephanelikte meydana gelen 4 büyük patlamada, 105 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

8 Mart

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk oldu. Markle'ın "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadeleri uzun süre gündemden düşmedi. Buckingham Sarayı ise "ırkçılık" iddialarının "endişe verici" olduğunu açıkladı.

9 Mart

ABD merkezli düşünce kuruluşu Newlines Strateji ve Politika Enstitüsü tarafından, binlerce görgü tanığının ifadelerine ve Çin hükümetinin resmi belgelerine dayanılarak hazırlanan rapor, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine karşı eylemlerinde, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin tüm maddelerini ihlal ettiğini ve bu halkı "yok etmeyi" amaçladığını ortaya koydu.

10 Mart

İngiltere'de, 3 Mart'ta kaybolan 33 yaşındaki Sarah Everard'ın cesedi, başkent Londra'nın yakınındaki Kent'te bulundu. Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlattı. Everard'ın kaçırılması ve öldürmesiyle ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malezya'da 35 yıldır uygulanan, gayrimüslimlerin ritüel, vaaz ve dini kitaplarda "Allah" kelimesini kullanması yasağı, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Suriye'de iç savaşın 11. yılına girilmesi nedeniyle bazı kentlerde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşta yaklaşık 12 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.

11 Mart

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti. ABD, aralarında Çin hükümetinin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu 24 Çinli yetkiliye yaptırım kararı aldı.

12 Mart

New York Eyalet Meclisinde, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı. Cuomo'nun, suçlamalar üzerine, 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmesiyle soruşturma düşürüldü. Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadın sayısı, 2021'de en az 12 oldu.

14 Mart

Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği açıldı ve faaliyete başladı. İsrail ile diplomatik ilişkilerin resmen başlatılması için 1 Şubat'ta anlaşmaya varan Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açan nüfusunun çoğunluğu Müslüman ilk ülke oldu.

15 Mart

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin kara sularından geçmesi nedeniyle Türkiye, İsrail ve Yunanistan'ın Ankara büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlığına nota verdi.

Hollanda'da düzenlenen genel seçimleri, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 4. kez kazandı. Yeşil Sol'un adayı Kauthar Bouchallikht'in meclise girmeye hak kazanmasıyla Hollanda tarihinde ilk defa tesettürlü bir milletvekili meclise girdi.

16 Mart

Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu, Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündemiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. İki gün süren görüşmelerde taraflar, genel seçimleri tüm aşamalarında şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütmek için şeref anlaşması imzaladı ve tüm halk direnişinin tek bir liderlikte toplanmasını kabul etti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.

17 Mart

ABD Başkanı Joe Biden, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi. Rusya, Biden'ın açıklamasından sonra Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili İran'ın hazırladığı nihai raporda, hava savunma sistemi operatörünün, uçağı düşman hedefi olarak gördüğü ve merkezin talimatını beklemeden birinci füzeyi fırlattığı, bunun ardından sistemin hareket halindeki hedefe kilitlenerek ikinci füzeyi de fırlattığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ABD ve AB tepki gösterdi. Diğer yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarının, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığının altı çizildi.

18 Mart

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan meselesine ilişkin genişletilmiş üçlü toplantı düzenlendi. Toplantıya, Rusya, Çin ve ABD'nin özel temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Pakistan, Katar, Afganistan ve Taliban'dan temsilciler de katıldı. Rusya, Çin, ABD ve Pakistan'ın toplantı sonrasında yaptığı ortak açıklamada, Afganistan krizinin çözümü ve barışın sağlanması için Taliban'a saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı.

19 Mart

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında video konferans yöntemiyle yapılan görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı. Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde gerçek mermiyle vurulan 48 yaşındaki müezzin Atıf Hanayişe şehit oldu. Son anları, AA serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye tarafından anbean belgelenen Hanayişe, binlerce Filistinli tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

20 Mart

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına dair aralarında Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, ABD gibi ülke ve kurumların olduğu uluslararası tepkilere yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeden çekilmenin, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmaması gerektiği bildirildi.

21 Mart

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan) Teologu Jakob Wiren, piyasaya çıkan "Ötekine Yer Açmak" kitabında, İslamiyet'e ayırdığı bölümde, Hz. Muhammed'i, Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini ifade etti.

22 Mart

Nijer'in Mali sınırında bulunan Tahoua bölgesindeki köylere düzenlenen saldırılarda, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar kentindeki bir kampta çıkan yangında, 28 kişi öldü, en az 40 kişi yaralandı, 10 bin barınak kül oldu ve felaketten 55 bin mülteci etkilendi.

Avrupa Birliği, Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı da bu karara misilleme olarak, AB'den 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İngiltere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı. Pekin yönetimi de 26 Mart'ta, İngiltere'den 9 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulamaya karar verdi.

23 Mart

İsrail'de son 2 yıl içinde 4. kez yapılan erken genel seçimde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde tamamladı. İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı "Birleşik Arap Listesi" ise Meclise 5 milletvekili göndermeyi başardı.

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda yayımlanan ortak açıklamada, "Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri, hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor." mesajı verildi.

24 Mart

Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda "The Ever Given" adlı dev yük gemisi, yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yaptı. Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu uzun gemi kuyrukları oluştu ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşandı. Kanaldaki seyrüsefer trafiği, geminin yeniden yüzdürüldüğü 29 Mart'a kadar askıya alındı.

25 Mart

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi toplantısı sürerken, zirve bildirisinin Türkiye ile ilgili kısmı yayımlandı. Zirvede, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanlığı, bildiriye yönelik, "Türkiye-AB ilişkilerini olumlu gündem temelinde ilerletme konusunda raporla ortaya konulan çabayı ve Zirve Bildirisine yansıtılmaya çalışılan söylemi memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

26 Mart

Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılması talebiyle 5 aydır protesto eylemleri düzenleyen çiftçiler, ülke çapında ikinci kez genel greve gitti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen program için geldiği Bangladeş'te, "Hindistan'da dini kutuplaşmayı kışkırttığı ve azınlıklara özellikle de Müslümanlara yönelik zulmü teşvik ettiği" gerekçesiyle protesto edildi. Ülke genelinde 3 gün süren gösterilerde, en az 13 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

29 Mart

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un, gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası başladı. Minnesota'daki mahkeme, 25 Haziran'da Chauvin'i 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

30 Mart

ABD'nin 2020 İnsan Hakları Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, terör örgütüyle ve darbenin organizatörü olarak kabul edilen Fetullah Gülen'le bağı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişinin görevinden uzaklaştırıldığı anımsatıldı. ABD'nin diplomatik misyonlarında görevli bazı kişiler de dahil çok sayıda kişinin, tutuklu yargılanmaya devam edildiği ve bu süreçte hak ihlalleri yapıldığı savunulan raporda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasıyla ülke içinde tartışmalar yaşandığı da aktarıldı. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı, "2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nun bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığını, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiğinin görüldüğünü" bildirdi.

31 Mart

ABD'de bir döneme damgasını vuran Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen G. Gordon Liddy, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada, 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 350 bin sterline satıldı.