Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlanması ile bazı kentlerde haftanın ilk gününde alışverişe çıkanlar nedeniyle bazı noktalarda kısmi hareketlilik yaşandı.

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yoğunluklarıyla bilinen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklar sakinliklerini koruyor.

Kentin az da olsa insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Öte yandan toplu taşıma araçlarını durdurup maske kullanımı kontrolü yapan güvenlik güçleri, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcuları ikaz ederek, şoför ve araçtakilerin ateşlerini ölçüyor.

İstanbul

İstanbul, tedbirlerin uyulması ve kapalı havanın etkisiyle haftaya sakin başladı. Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle haftanın ilk günü, tedbirli olunmasına yönelik çağrılara uyan vatandaşların park ve sahiller başta olmak üzere gezilecek mekanları boş bıraktıkları gözlendi.

Eyüpsultan, Eminönü, Sultanahmet ve Beyazıt meydanları, Eminönü-Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı ve Ayasofya önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane parkı sakinliklerini koruyor.

Beşiktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi de kalabalık gözükmezken, Ortaköy ve Bebek'te süren yol bakım çalışmaları nedeniyle hafif bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki sokak, cadde, meydan ve sahillerde de genelde sessizlik hakim.

Üsküdar'daki bir PTT şubesi önünde sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları gözleniyor.

Havanın yağışlı olması sebebiyle D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde hafif de olsa yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Ege'de, "Evde kal" çağrıları karşılık buluyor

İzmir'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine rağmen yağmurun da etkisiyle kentin önemli meydanlarından Konak ve Gündoğdu meydanları ile sahil kesiminde sakinlik hakim.

Kentte bazı pazar yerleri ve sabah saatlerinde trafikte yoğunluk görüldü.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim.

Öte yandan önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuyor.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk mesai gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk gözlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kısmen yoğunluk olduğu görüldü.

Uşak'ta İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri yağışlı havanın da etkisiyle sakin bir gün geçiriyor. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis, zorunluluk dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulurken, kent geneli sakindi. Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Turizm merkezleri sakin

Antalya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlarda sessizlik hakim.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda riayet edildi. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları tenha kaldı.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

İç Anadolu'da sessizlik hakim

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar, Kule Kavşağı, Novaland AVM çevresinin yer yer yoğunluk yaşansa da genellikle sakin olduğu gözlendi.

Kentin az sayıda insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik gözlenirken, ramazanın etkisi ve alınan önlemlere genelde uyulmasıyla insanlar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokağa çıkanlar ise maske takarak sosyal mesafeyi korudu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmen de olsa hareketlilik gözleniyor.

Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir'de ramazan ayıyla birlikte cadde ve sokaklar daha sakin bir görünüme kavuşurken, yoğunluk daha çok banka ve ATM önlerinde oluşuyor.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi.

Kırıkkale'de vatandaşlar evde kalmayı tercih ederken, öğle saatlerinden itibaren Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde kısmi yoğunluk oluşuyor.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarıyla bağlı işlek caddelerde çok fazla yoğunluk gözlenmedi.

Doğu ve Güneydoğu

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Gaziantep'te, 3 günlük kısıtlama sonrası bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar için dışarı çıktıkları görüldü. Kentteki bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa'da şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.

Malatya'da da işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun biraz arttığı görülüyor.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması için uyarı yaptı.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile polis ekipleri, kentin girişlerinde yaptığı denetimlerin yanı sıra şehir merkezindeki sokaklarda olan vatandaşlara sosyal mesafeyi korumalarına yönelik anonslar yapıyor.

Kars'ta Kazım Karabekir ve Faikbey Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, vatandaşların çağrılara uymasıyla boş kaldı. Polis ekipleri, kente giriş ve çıkışlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ardahan'da Kongre Caddesi ve Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere kent genelinde yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.

Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentte, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde sessizlik hakim. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.

Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatleri arasında polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılmadan izin verilmiyor.

Doğu Akdeniz'de sessizlik hakim

Adana'da Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ocak Atatürk Meydanı'ndaki sessizlik sürdü. Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile İnönü Bulvarındaki araç trafiğinin, haftanın ilk iş günü olması sebebiyle önceki günlere oranla arttığı gözlendi. Kıyı bandındaki yürüyüş yolu ve oturma alanları ise sakinliğini korudu.

Hatay'da tedbirler kapsamında Cumhuriyet Alanı ile Atatürk Caddesinde kısmen sakinlik yaşanıyor. İskenderun'da ilçesinde de sahil kordonu ile Atatürk Anıt Alanı'nda alınan önlemler kapsamında sakin olduğu görüldü.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz

Sakarya'daki ünlü Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken, araç trafiğinde ise kısmen yoğunluk yaşandı.

Yeni haftaya sağanak ve fırtınalı bir havayla başlayan Kocaeli'nde, kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde sessizlik hakim olduğu görüldü. Kentin simgelerinden tarihi Fevziye, Cumhuriyet ile Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda da sakinlik yaşanıyor.

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından meydan ve caddeler boş kaldı.

Bolu'nun en hareketli yeri İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan çağrıların sonuç verdiği görülüyor. Caddede bulunanların maske taktığı gözlemleniyor.

Karabük'ün normal zamanda işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı. Ayrıca polis ekiplerince, vatandaşların "sosyal mesafe"yi gözetmeden toplu yürümelerine veya bir arada bulunmalarına izin verilmedi.

Zonguldak'ın normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken park ve sahillerde de sessizlik hakim oldu.

Bartın'da Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 3 gün sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Trabzon'daki ilk iş gününde, merkezdeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluştu.

Özellikle banka ve marketlerin olduğu bazı ana cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlenen kentte, polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları için anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların büyük oranda maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ordu'da ise Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sessizliğini korurken, şehrin işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi'nde kısmen de olsa insan hareketliliği gözlendi.

Özellikle vatandaşlar banka ve PTT önlerinde yoğunluk oluştururken, ekipler buralarda bekleyenlere zaman zaman sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.

Polis ve bekçiler ayrıca Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına oluşturdukları kontrol noktalarında ateşini ölçtükleri vatandaşların sırayla girişlerine izin veriyor.

Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de de haftanın ilk iş gününde bazı cadde ve sokaklarda zaman zaman yoğunluk yaşansa da genel olarak vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına azami derecede uyuyor.

Sinop'ta son günlerde bazı işlek caddelerde yaya ve araç trafiğinde artış yaşandığı görüldü.

Çorum'da Gazi Caddesi ile Hürriyet Meydanı'nda yaya ve araç trafiğinde artış olduğu gözlendi.

Amasya'da kentin işlek meydan ve caddelerinde zaman zaman insan ve araç yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarında az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Bursa ve çevre iller günü sakin geçiriyor

Bursa'da ticaretin merkezi konumundaki tarihi Kapalı Çarşı ile eskiden vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi bölgelerde sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Eskişehir'de, İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sükunet gözlendi.

Çanakkale'de haftanın ilk günü olması dolayısıyla bankaların yer aldığı Çarşı Caddesi'nde kısa süreli kalabalık yaşandı. Daha önce yoğun olan diğer bölgelerde ise gün sakin geçiyor.

Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi, Atatürk ve Adnan Menderes bulvarları, Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, Yalova'da da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar tenha kaldı.