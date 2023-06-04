Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine Üyelerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

"EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Nasıl bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek, inşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan merakla beklenen isimleri şöyle sıraladı;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Bakanı: Osman Aşkın Bak Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im, bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

HERKES "KİMDİR" DİYE ONLARI ARATIYOR

Şimdi en çok merak edilen ise Kabine'de yer alan isimlerin özgeçmişleri... Hangi bakan nereli, hangi eğitimleri aldılar, daha önceki görevleri neydi? İşte yeni dönemin bakanlarıyla ilgili tüm merak edilenler;

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. ODTÜ Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. ABD Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi'nde doktora yaptı. Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. Dönemlerde Bingöl, 25. Dönem'de Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı da yapan Cevdet Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1971'de Bartın'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu. İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babası.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

1981'de Belçika'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Brüksel'de tamamladı. 2009'da Merkez Demokrat Hümanist Parti'den Brüksel meclisine girdi. Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Kuzey Afrika'ya atanan ilk kadın büyükelçi oldu.

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

1966'da Mardin'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi. Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Işıkhan, evli ve 3 çocuk babası.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957'de Kayseri'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptı. 10 Şubat 2015'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 25, 26 ve 27'nci dönemde Kayseri milletvekili, 65. dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Özhaseki, 2015'ten bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı görevinde bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

1968'de Ankara'da doğdu. Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu'ndan mezun oldu. Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu. TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

1975'te doğumlu Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans, ODTÜ'de doktora yaptı. 2016-2018 yıllarında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Kurul üyeliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. Halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütüyor.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı. 2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babası.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

1967'de Batman'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi. 60. Hükümet'te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Şimşek, Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Şimşek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü. Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11 Ekim 1968'de Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Kayseri'nin Felahiye, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 2003'te, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine 2004'te atanan Yerlikaya, 2007-2018'de Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. İstanbul Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Yerlikaya, evli ve 4 çocuk babası.

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

1968'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012'de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olarak açıklandı. Ersoy, evli ve 2 çocuk babası.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

1970 yılında Erzurum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olan Tekin, evli ve 3 çocuk babası.

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954'te Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulu, Muhabere Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademi'sinden mezun oldu. 2001'de Tuğgeneralliğe, 2005'te Tümgeneralliğe, 2009'da Korgeneralliğe terfi etti. Cumhurbaşkanlığının 9 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan ve TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip Güler, evli ve 1 çocuk babası.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda çeşitli atılımlar gerçekleştiren Koca, başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü. Temmuz 2018'de Sağlık Bakanı olan Koca, evli ve 4 çocuk babası.

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

1984'te İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. 1 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Mehmet Fatih Kacır, evli ve 2 çocuk babası.

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

1969'da Kastamonu'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Yumaklı, iş hayatına 1993'te Marshall Boya AŞ'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı. Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapan Yumaklı, 7 Nisan 2022'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıydı. İngilizce bilen İbrahim Yumaklı, evli ve 2 çocuk babası.

ÖMER BOLAT KİMDİR?

1963'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Bolat, yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Bolat, ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan mezun oldu. AK Parti MKYK üyesi ve Ekonomik İşler Başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. İngilizce ve Almanca bilen Bolat, evli ve 2 çocuk babası.

ABDULKADİR URALOĞLU KİMDİR?

1966'da Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı. 1989'dan bu yana Karayolları Genel Müdürlüğü'nde pek çok görev üstlendi. 2012'de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve 3 çocuk babası.