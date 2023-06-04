Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'nin neredeyse tamamı yeni isimlerden oluşurken, Konya damga vurdu.

ZİRVEDE KONYA VAR

Yeni Kabine'de Konyalı 4 bakan yer aldı. Konya'nın ardından Kabine'ye Trabzon, Rize, Bartın ve Giresun'dan biri İstanbul, diğeri Hatay doğumlu beş Karadenizli bakan girdi.

4 BAKAN KONYALI

Konyalı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kabine'de görev aldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Konya ve Emirdağ'dan Belçika'ya göç etmiş bir aileden gelen olan Mahinur Özdemir, Brüksel doğumlu. Brüksel Meclisi'nde Hristiyan Demokrat CDH'de milletvekilliği yapan Özdemir, Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü kadın oldu. Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam etti. Özdemir, 2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini yaptı. İki yıl Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Aslen Konyalı olan Ali Yerlikaya, İstanbul SBF mezunu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli idari görevlerde bulunan Ali Yerlikaya; 2007'de Şırnak, 2010'da Ağrı, 2012'de Tekirdağ, 2015'te Gaziantep ve 2018'de ise İstanbul'da valilik görevine atandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı beldesinde doğdu. Ailesinin isteği üzerine İstanbul Tıp Fakültesine gitti. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti başkanlığını yürüttü. 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

1963 İstanbul doğumlu olan Ömer Bolat, aslen Konyalı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası ekonomik ilişkiler mezunu. Bolat, MÜSİAD'da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Kacır, 16 Ekim 1984, İstanbul'da doğdu. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirmiştir. T3 Vakfı kurucularındandır. 31 Temmuz 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988'de mezun oldu. İzmir bölge müdürüyken 2015 yılında görevinden istifa ederek AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı adayı olmuştu. 23 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından T.C. Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK

Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Ankara'da aynı fakültede bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Etibank bursu ile yüksek lisansın için İngiltere'de bulunan University of Exeter'e gitti. Yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye geri gelen Şimşek 3 ay Etibank'ta çalışmasının ardından ABD'ye yerleşti. Ulusal ve uluslararası birçok kuruluşta çeşitli görevleri yürüten Şimşek 2009 yılında Gaziantep'te AK Parti'den milletvekili seçilerek siyasi kariyerini başlattı. 1 Mayıs 2009'da Kemal Unakıtan'ın yerine geldiği Maliye Bakanı görevini 2015'te bıraktı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı. AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu. MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER

Güler, 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Tuğgeneral rütbesiyle 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Güler, 2005'te Tümgeneral oldu. 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Güler, 2009'da Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesiyle 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunan ve 2013 Yüksek Askeri Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi eden Güler, 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. Cumhurbaşkanlığının 9 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı. Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 2013'te başlayan Yusuf Tekin, YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. Tekin, 2015-2018'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde profesör oldu. Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı. 1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu. 2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR