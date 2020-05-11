Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle "kontrollü sosyal hayat"a adım attı. Kovid-19 mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla bugün "kontrollü sosyal hayat"a geçen İstanbul, toplu taşımada bazı noktalarda yoğunluk görülse de salgın öncesi dönemle kıyaslandığında güne sakin başladı.

Kentin en işlek noktalarından Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde esnaf, iş yerlerini temizleyerek güne başladı. Normal hayata dönüş için hazırlıklara başlayan esnaf dışında yoğunluk yaşanmadığı için sosyal mesafe de sorun olmadı. Sokaklarda bulunan vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken maske takmayanlar ise polis tarafından uyarıldı.

Öte yandan öğle saatlerine doğru Karagümrük, Balat ve Eminönü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Gün içerisinde dışarı çıkan vatandaşların sayısının da arttığı görüldü.

Eminönü'nden Sultanahmet Meydanı'na çıkan yollarda da araçlar yoğunluk oluştururken, bu güzergahtaki iş yerlerin bir çoğunun açık olduğu dikkati çekti. Sultanahmet Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğu için tarihi alanda sessizlik hakimdi.

Karagümrük'teki semt pazarında da hareketlilik yaşandı. Pazarcılar ve müşteriler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştı.

Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Camisi çevresinde alışveriş yapanların yoğunluğu, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları gözlendi.

Laleli ve Çemberlitaş'ta da dükkanların çevresinde yoğunluk yaşandı, buradaki vatandaşların da sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Başkent'te yaya ve trafik yoğunluğu gözlendi

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri ve kuaförlerin de açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

İşlek noktalardan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ve bugün yeniden faaliyete geçen Ankamall alışveriş merkezinin etrafındaki Gazi Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde yoğunluk gözlendi.

Toplu taşıma kullananların eldiven ve maske taktıkları, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nı temizleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri güvercinleri de besledi.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemelerini sürdürdü ve araç içerisinde bulunanların ateşini ölçtü.

Ege'de sessizlik büyük oranda sürüyor

İzmir, yeni haftaya önceki haftalara göre hareketli başladı. Normalleşme süreci kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yeniden hizmete başlaması sokaklara da yansıdı. Konak, Alsancak, Üçkuyular, Karşıyaka gibi önemli merkezlerde yoğunluk gözlendi.

Manisa'da kentin işlek cadde ve meydanlarında önceki haftalara kıyasla yoğunluk görüldü. Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, banka ve fatura ödeme merkezi gibi hizmet veren işletmelerin önünde bekleyen vatandaşları "sosyal mesafe" konusunda uyardı.

Aydın'da kentin en işlek bölgelerinden Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim. Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor.

Denizli'de vatandaşların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyduğu, özellikle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda zaman zaman PTT önü ve bankamatiklerde yoğunluk oluştuğu gözleniyor.

Uşak'ta kentin merkezi noktalarından Zübeyde Hanım Caddesi, Küçük Çarşı ve 15 Temmuz Temmuz Şehitleri Meydanı'nda yer yer vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. İsmet Paşa Caddesi'ne ise vatandaşların kontrollü ve maske takarak alındığı gözlemlendi.

Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuldu

Orta ve Doğu Karadeniz illerinde Kovid-19 nedeniyle AVM, berber, kuaför ve güzellik salonları, gerekli önlemler çerçevesinde yeniden faaliyetlerine başladı.

İçişleri Bakanlığının getirdiği 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta sakinlik hakim oldu.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözlendi. Polis ekipleri zaman zaman bankalarda işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.


Ordu'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Köprübaşı ve Demokrasi Meydanı'ndaki sessizlik sürerken, kentin işlek caddelerinden Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliği gözlemlendi. Polis ve bekçiler, bu caddede fazla yoğunluğun oluşmasını önlemek amacıyla tedbirlerini sürdürüyor.

Öte yandan vatandaşlar, özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri sıradakileri sosyal mesafeye uymaları konusunda ikaz ediyor.

Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta haftanın ilk iş gününde banka, market ve iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda zaman zaman insan hareketliliği gözlense de sakinlik gözlemlendi.

Giresun ve Artvin'de ise haftanın ilk iş gününde sokaklarda yaya ve araç trafiği gözlendi.

"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulan Samsun'da, Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı. Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.

Sinop'ta bazı işlek caddelerde yaya ve araç trafiğinde artış yaşanıyor. Çankırı'da Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda az da olsa araç ve yaya trafiği gözlendi. Çorum'daki Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Amasya'da ise Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yoğunluk gözlemlendi.

Batı Akdeniz ve Güney Ege'de sakinlik devam ediyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ve Muğla, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan havanın güneşli olmasına rağmen sahiller ve meydanlardaki sakinlik devam ediyor.

Antalya'da "normalleşme süreci" kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezinde hareketlilik gözlendi. Özellikle kentin işlek caddeleri Kazım Özalp ve Işıklar'da vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptıkları görüldü.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda uyuldu. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları tenha kaldı.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü banka işlemleri, ramazan alışverişi ve kargo göndermek için sokağa çıkan vatandaşlar nedeniyle kısmen hareketlilik yaşandı.

Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında araç ve yaya trafiği yoğunlaştı.

Kocaeli'de, iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar haftanın ilk gününde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.

Normal zamanda kentin en işlek noktası olan Yürüyüş Yolu ile Fethiye Caddesi'nde kısmen hareketlilik yaşanırken, banka şubelerinin önünde de hareketlilik gözlendi. Kent Meydanı, Halkevi bölgesi, sahiller ve büyük parklar ise boş kaldı.

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla şehrin en işlek meydan ve caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Kentte haftanın ilk günü olması dolayısıyla diğer günlere göre bankalar ve kargo firmalarının yanı sıra bazı işletmelerin önünde hareketlilik gözlendi.

Bolu'nun normal zamanda en işlek caddesi olan ve bankaların da yer aldığı İzzet Baysal Caddesi'nde genel olarak sakinlik hakim. Bankaların önünde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Zonguldak'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise maske taktığı görüldü. Şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinin yanı sıra sahil ve parklarda sessizlik hakim oldu.

Karabük genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentte haftanın ilk günü olması dolayısıyla diğer günlere göre bankalar ve bazı işletmelerin önünde hareketlilik gözlendi.

Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu.

Adana'da, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sakinlik hakim oldu.

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda araç trafiğinde artış görünse de kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yolu ile oyun alanları boş kaldı.

Hatay'da 15 Temmuz Milli İrade Parkı, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde sakinlik hakim oldu.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı. Bir süredir kapalı olan alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonlarının yeniden faaliyete geçmesiyle kentte hareketliliğin kısmen arttığı gözlemlendi. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.Söz konusu illerde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle kısmi sakinlik gözlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu. Gaziantep'te, iki günlük kısıtlama sonrası bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar için dışarı çıktıkları görüldü. Uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonlarının yeniden faaliyete geçmesiyle kentte hareketliliğin kısmen arttığı gözlemlendi.

Şanlıurfa'da ve Malatya'da da işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözlemlendi.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol ve Edremit meydanları, vatandaşların evlerinde kalması sonucu boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalması için uyardı.

Bitlis, Hakkari ve Muş'ta şehir merkezindeki işlek caddelerde yoğunluğun azaldığı görüldü.

Doğu Anadolu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese ile Kars'ta Faikbey, Kazım Karabekir Caddesi Paşa ile turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.

Ağrı'da Yeni Van ve Erzurum Caddeleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, yeraltı çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı; Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı ve Lise Caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Iğdır'da da Tansu Çiller Caddesi, Erzincan'da ise Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Halitpaşa Caddesi boş kaldı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Konya'da Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, salgın nedeniyle ciddi oranda boş kaldı. Kentin çeşitli noktalarındaki banka şubelerinde ve market önlerinde yer yer yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin denetimleri sürerken, bazı camilerden "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarıları yapılıyor. Kentte berber, kuaför, güzellik salonları gerekli tedbirleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Faaliyet gösteren işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. Genel olarak vatandaşlar "Evde kal" çağrısına kulak verdi.

Afyonkarahisar'da kentin işlek caddelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk görüldü.

Aksaray'daki işlek caddelerde vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında banka şubeleri ve market önlerinde kısmi yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, kalabalık olan yerlerde vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri geçtiğimiz günlere göre daha kalabalık.

Özelikle emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet ve Türk Dil parkları ise sessizliğini koruyor. Cadde ve meydanlardaki az sayıdaki kişiyi polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor. Polis, cadde girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüyor.

Trakya'da "Evde kal" çağrısı karşılık buldu

Edirne'de Selimiye Meydanı ve çevresinde sakinlik gözlendi. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde ise hafta başı olması dolayısıyla hareketlilik dikkati çekiyor.

Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında ise yoğunluk artarken, vatandaşların büyük bölümünün maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.

İç Anadolu'da "Evde kal" çağrısı büyük oranda karşılık buluyor

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmen de olsa hareketlilik gözlendi. Kentin bazı bölgelerinde ise AVM'ler, berberler ve kuaförlerin açılmasından dolayı kısmi yoğunluk oluştu.

Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir'de vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturuyor. Kent merkezindeki bazı caddelerde araçların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

Niğde'de Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nisbeten yoğunluk gözlendi. Dışarıya çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde kısmi yoğunluk görüldü.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar özellikle banka ve fırınlar önünde yoğunluk oluşturuyor. Emniyet ekipleri ise sürekle sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarıyla bağlı işlek caddelerde çok fazla yoğunluk gözlenmedi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da sessizlik büyük oranda sürüyor

Bursa'da, özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Kentin bazı bölgelerinde AVM'ler ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasından dolayı kısmi hareketlilik gözlendi.

Eskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evlerinden çıkmaması nedeniyle sakinlik dikkati çekiyor.

Balıkesir'de Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı. İşlek noktalardan Ali Hikmetpaşa ve 15 Temmuz Milli İrade meydanları ile Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı da sakinliğini koruyor.

Çanakkale'de Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde haftanın ilk günü olması nedeniyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor, diğer bölgelerde ise sakinlik yaşanıyor.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar sakin bir gün geçiriyor.

Evde Kal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:52 Kaynak: AA


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