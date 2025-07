Haftanın tarihine bakış

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice örgütlenmiş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz günü başlayan darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetler, 16 Temmuz Cumartesi saat 13.00'te bertaraf edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı meydanlara davet etmesinin ardından, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

Bu süreçte, FETÖ'cü askerlerin jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 253 kişi şehit, 2 bin 740 kişi gazi oldu.

FETÖ'cü askerlerce yapılan saldırılarda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü.

Belli başlı öteki olaylar

14 Temmuz

1683 - Osmanlı orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1789 - Silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesi'ni ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başladı.

1926 - Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda güreşte 61 kiloda birinci oldu.

1942 - Atılay denizaltısı battı, 39 subay ve er şehit oldu.

1948 - Yerli Film Yapanlar Cemiyetince düzenlenen ilk film festivalinde, Şakir Sırmalı'nın yönettiği "Unutulan Sır" birinciliğe değer bulundu.

1958 - Irak'ta General Abdülkerim Kasım yönetimindeki ihtilalci ordu birlikleri, kanlı darbeyle yönetimi ele geçirdi. Kral Faysal, Kral Naibi Prens Abdulilah ile Başbakan Nuri Said öldürüldü.

1960 - Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1966 - Meclis, Yassıada mahkumları ile siyasi firarileri affetti.

1968 - İsmail Dümbüllü, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede sahneye veda etti.

1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Sait Halman oldu.

1971 - Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali vefat etti.

1982 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, görevlerinden istifa etti.

1983 - Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy, ASALA tarafından katledildi.

1987 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sekiz ili bünyesinde toplayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. OHAL Valiliğine Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu atandı.

1995 - Yazar Bilge Karasu, 65 yaşında öldü.

1997 - İstanbul Harbiye Orduevi'ne lav silahıyla ateş açıldı.

1997 - Anadolu Ajansı muhabiri Murat Koç, trafik kazasında vefat etti.

2001 - Türk basınının ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İstanbul'da vefat etti.

2004 - Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı.

2004 - Tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat (38), gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tabancayla öldürüldü.

2005 - Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın evinde emniyet müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün tahliye edildi.

2011 - Futbolda şike soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

2015 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "New Horizons (Yeni Ufuklar)" uzay aracının, "gizemli gezegen" olarak bilinen Plüton'a en yakın uçuşu sırasında çektiği fotoğraflarda, gezegende jeolojik hareketlilik olduğu ve gezegenin bazı bölgelerinde hareket eden buz kütleleri bulunduğu anlaşıldı.

2016 - Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin, 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın arasına kamyonla girmesi sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarına hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, "FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiği"ne yer verildi. Böylece FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğu ilk kez bir mahkeme kararına girdi.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY ile ilgili örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

2017 - OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi. 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

2017 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da 1969'dan bu yana ilk kez cuma namazı kılınmadı.

2018 - Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, 15 anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

2020 - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2024 - 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, seçim kapsamında Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralandı

15 Temmuz

1099 - Haçlılar Kudüs'ü işgal etti.

1683 - Osmanlı Ordusu'nun Viyana taarruzu başladı.

1795 - Fransız şair Rougel de Lislie'nin yazıp bestelediği "Marseillaise" Fransa'nın ulusal marşı ilan edildi.

1840 - Osmanlı Devleti ile İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında, "Londra Mukavelesi" imzalandı. Osmanlılar, Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydıhayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verdi.

1904 - Modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü.

1908 - Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.

1928 - İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.

1932 - Kültür ve sanat dergisi Varlık'ın ilk sayısı çıktı.

1956 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir vefat etti.

1963 - Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.

1968 - Bir yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

1969 - Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş, 80 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Örgütü, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B Lideri Nikos Sampson'u, cumhurbaşkanı ilan etti.

1975 - Junko Tabel, Everest'in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.

1980 - CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.

1983 - Ermeni terör örgütü ASALA'nın, Paris Orly Havaalanı'nda düzenlediği bombalı saldırıda, 2'si Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

1997 - Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.

2005 - Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlerinden gazeteci-yazar Ömer Tarkan vefat etti.

2010 - Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2015 - California Üniversitesi ve Gladstone Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü araştırmacıları, yetişkin bir insandan aldıkları deri dokularından elde edilen kök hücrelerinden, büyüyen ve atan kalp dokusu elde etti.

2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ/PDY mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek; parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden, dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar, en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

Güvenlik kaynaklarınca "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

TRT'yi işgal eden darbeci askerler darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bildirinin TSK tarafından yapılmadığı uyarısında bulunuldu, "Korsan bildiridir." ifadesi kullanıldı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

2020- ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çinli yöneticilere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı, bölgenin ticaret imtiyazlarını kaldırdı.

2020 - 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilmesine imkan tanıyan "çoklu baro" düzenlemesini de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.

2022- ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti.

2024- Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolar düzenlendi. Protestolarda 2 ayın sonunda toplam 708 kişi hayatını kaybetti

16 Temmuz

622 - Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, hicretlerini tamamlayıp Medine'ye vardı. Bu tarih, Hicri Takvim'in başlangıcı kabul edildi.

1683 - Viyana'ya taarruz eden Osmanlı ordusu, Avusturya ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.

1918 - Rus Çarı Nikola ve Romanof hanedanının öteki üyeleri, Bolşevikler tarafından, Urallar'daki Yekaterinburg'da öldürüldü.

1922 - Gazi Mustafa Kemal, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa da Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.

1926 - İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı.

1945 - ABD'de Robert Oppenheimer'ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1955 - Söke'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 23 kişi öldü.

1964 - Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, eski Başbakan Hüseyin Rauf Orbay vefat etti.

1974 - Türkiye, Kıbrıs'taki darbeye karşılık İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerdi. Londra'ya giden Başbakan Bülent Ecevit'in, İngiltere Başbakanı Wilson'a yaptığı öneri kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

1975 - Atatürk'ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen hayatını kaybetti.

1979 - Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu.

1994 - "Shoemaker Levy" adlı kuyruklu yıldız Jüpiter'e çarptı, NASA çarpışmayı naklen yayımladı.

1998 - 12 Eylül 1980 askeri harekatını gerçekleştirenlerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun, Çanakkale'de kalp krizi sonucu öldü.

2015 - Yunanistan Parlamentosu, Avro Bölgesi liderlerinin, 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında ön şart olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti.

2016 - TSK içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te basına yaptığı açıklamada, milli iradeyi oluşturan cumhuru meydanlara davet ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Pensilvanya'dan yönetilecek bir ülke değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra CNN Türk televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde binlerce vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokaklarda FETÖ'cü askerlere direndi. Darbecilerin silahsız insanların üzerine jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 253 kişi şehit, 2 bin 740 kişi gazi oldu.

Darbeci teröristler MİT'e helikopterle saldırdı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı bombalandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındı.

TBMM Genel Kurul Salonu açıldı, milletvekilleri bombalar altında çalışmalarını sürdürdü. Mecliste grubu bulunan partiler, darbe girişimini kınayan ortak bildiriye imza attı.

FETÖ mensubu teröristler, suikast yapmak üzere Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyerek oteli helikopterlerle ateş altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri koruması 2 polisin şehit edildiği suikast timinin baskınından önce, otelden ailesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ayrıldı. Darbeci askerler başarısız olduklarını anlayınca bölgeden kaçtı.

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı, darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi.

Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi askerler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt genelindeki darbeci askerler teslim olmaya başladı, rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. Başbakan Binali Yıldırım, saat 12.57'de, darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyuran açıklamayı yaptı.

2019 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması sürecini başlattı.

2020- Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.

2022- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu.

17 Temmuz

1929- Hükümeti devirme iddiasıyla yargılanan komünistlerin davası sonuçlandı. Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Laz İsmail Beyler, 4 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. 24 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

1936- İspanya'da, solcu "Halk Cephesi'nin" seçimleri kazanması üzerine Falanj Partisinin hazırladığı askeri ayaklanma patlak verdi. İspanyol Fası'nda, General Francisco Franco önderliğinde başlayan ayaklanma, kısa sürede yarımadaya yayıldı ve iç savaşa dönüştü.

1945- ABD Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın bölüşümünü belirledi.

1955- Dünyanın en ünlü eğlence parkı Disneyland, Kaliforniya'da açıldı. Yaklaşık 30 hektarı kaplayan Disneyland'de, belirli temalara göre düzenlenmiş çeşitli bölümler yer aldı. Disney Company, 1971'de de Florida'da Disneyworld'u açtı.

1961- Anıtkabir'in mimarlarından Prof. Emin Onat, 53 yaşında öldü.

1963- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

1975- ABD uzay aracı Apollo, Sovyet uzay aracı Soyuz 19 ile kenetlendi. Astronotlar, iki gün boyunca ortak deneyler yaptı.

1992- Slovak Parlamentosu bağımsızlık ilan etti. Çekoslovakya, Çek ve Slovak cumhuriyetleri adlarıyla iki devlet oldu.

2006- "Güzin Abla" olarak bilinen, gazeteci Fatma Güzin Sayar 85 yaşında vefat etti.

2006- Endonezya açıklarında denizin dibinde meydana gelen, Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami, Java Adası'nda 620 kişinin ölümüne yol açtı.

2011- Halk ayaklanması sonucu devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, felç geçirerek komaya girdi.

2015- Etiyopyalı Genzebe Dibaba, Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Elmas Lig yarışlarının Monaco ayağında, kadınlar 1500 metrede elde ettiği 3.50.07'lik derecesiyle, Çinli Qu Yunxia'nın 22 yıldır kırılamayan dünya rekorunu geliştirdi ve kariyerinin 4. dünya rekoruna imza attı.

2018- Gök bilimciler, Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu buldu.

2019- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ile Tavus Bin Keysan Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

2020- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2023- FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu. Milli takım, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2024- Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında, ağaç kesim çalışmalarına yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta, dünyadan tamamen izole şekilde yaşam süren "Mashco-Piro" kabilesi görüntülendi.

18 Temmuz

1904 - Rusya- Japonya Savaşı başladı.

1920 - Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri, Misakımilli üzerine yemin etti.

1925 - Adolf Hitler "Kavgam" adlı kitabını yayımladı.

1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932 - Türkiye, Milletler Cemiyetine 56. üye olarak girdi.

1932 - Ezanın Türkçe okunacağı açıklandı. Uygulamaya kısa süre sonra geçildi.

1955 - Almanya'nın geleceğinin görüşüldüğü "Dört Büyükler Konferansı" Cenevre'de başladı.

1965 - Yazar Refik Halit Karay, 77 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1974 - Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta hava gerginleşti. TBMM, olağanüstü toplantısında Kıbrıs'ta darbeyle ortaya çıkan durumu görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in özel temsilcisi Joseph Sisco Ankara'ya geldi.

1976 - Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev, Boğazlardan geçti.

1982 - Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması amacıyla bir yönetmelik yayımlandı.

1998 - İnsanlık ve savaş suçu işleyenlerin yargılanabilmeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını öngören sözleşme, Roma'da imzalandı.

2002 - Gazeteci yazar Metin Toker Ankara'da vefat etti.

2004 - II. Dünya Savaşı sonunda, tarihte savaş amaçlı kullanılmış ikinci ve son atom bombasını Japonya'nın Nagasaki kentine bırakan Amerikalı pilot Charles W. Sweeney, 84 yaşında öldü.

2012 - Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Güvenlik Kuruluna yönelik intihar saldırısında Devlet Başkanı Beşşar Esed'in özel temsilcisi Hasan Türkmani, Savunma Bakanı Davud Racha ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Asıf Şevket öldü. Saldırıyı, Özgür Suriye Ordusu üstlendi.

2015 - Japonya Grand Prix'sinde, Ekim 2014'te geçirdiği kazadan sonra komaya giren Formula 1 pilotu Jules Bianchi, 25 yaşında hayatını kaybetti.

2016 - Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar kaldırıldı.

2016 - FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 26 şüpheli, sulh ceza hakimliklerindeki sorguları sonucunda tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik operasyonda gözaltına alınan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat Karakuş'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı.

2017 - Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından Regensburger Domspatzen'da, papaz ve öğretmenlerin, en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

2018 - Türkiye, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında 2009'dan bu yana hayata geçirdiği uygulamalar nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "tütün kontrolü alanında lider ülke" ilan edildi.

2018 - SOLOTÜRK ekibi, İngiltere'de, RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

2019 - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli akademisyenler, Türkiye'de ilk kez ceviz antraknoz hastalığının nedenlerini tespit ederek, merkezi ABD'de bulunan gen bankasının (National Center For Biotechnology Information) veri tabanına kaydedilmesini sağladı.

2020 - Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

19 Temmuz

1670 - Şarap içilmesi yasaklanan İstanbul'da, bütün meyhaneler yıktırıldı.

1929 - İtalyan ressam Fausto Zonaro, 75 yaşında San Remo'da öldü.

1933 - Denizli Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi can verdi.

1948 - Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1954 - Elvis Presley, ilk albümü "That's All Right Mama"yı çıkardı.

1974 - İspanya'da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devretti.

1974 - Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta gerginleşen hava sonrası Ankara'ya gönderilen ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın özel temsilcisi Joseph Sisco'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayınca Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı.

1979 - Sandinistalar, Nikaragua'da Managua'ya girdi.

1980 - 12 Mart dönemi Başbakanı Nihat Erim İstanbul'da öldürüldü.

1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

1990 - "Karun Hazinesi"nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada, New York Federal Mahkemesi, Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

1993 - İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1998 - 1980'lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002 - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisini (CDP) kurdu.

2009 - Kapsamı genişletilen sigara yasağı yürürlüğe girdi.

2010 - Uçaklardaki "kara kutu"nun mucidi Avustralyalı David Warren 85 yaşında öldü.

2010 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz Eylem Planı" iddianamesini kabul etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve Emekli Oramiral Özden Örnek de şüpheliler arasında yer aldı.

2016 - ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de demokratik şekilde seçilmiş hükümeti şiddet kullanarak yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti.

2016 - YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam 1577 dekanın istifasını istedi.

2016 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

2017 - Sanatçı Harun Kolçak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

2018 - İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.

2024 - Uluslararası Adalet Divanı (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birim olduğunu ortaya koyarak İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit etti.

20 Temmuz

1402 - Yıldırım Bayezid'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'un ordularına yenildi.

1785 - Osmanlı İmparatorluğunun 30. Padişahı II. Mahmud doğdu. Sultan Mahmud, 1808-39 tarihleri arasındaki 31 yıllık hükümdarlığı döneminde yaptığı reformlarla İmparatorluğun çehresini değiştirerek, Osmanlı modernleşmesinin temellerini attı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı süresiz uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1936 - Boğazların Türkiye egemenliğine geçişini sağlayan Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı.

1947 - Tiyatro sanatçısı yazar Burhanettin Tepsi, 65 yaşında vefat etti.

1948 - Mareşal Fevzi Çakmak'ın fahri başkanlığını yaptığı Millet Partisi kuruldu.

1948 - Rock şarkıcısı Carlos Santana doğdu.

1951 - Ürdün Kralı Abdullah, Kudüs'te öldürüldü.

1959 - Oyun yazarı Müsahipzade Celal, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1965 - Adalet Partisinin (AP) yeni amblemi "Kırat" oldu.

1967 - Ressam Fikret Mualla, 64 yaşında Paris'te öldü.

1972 - Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972'de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1973 - Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee, 32 yaşında hayatını kaybetti.

1974 - "Kıbrıs Barış Harekatı" başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava, deniz ve kara birlikleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma yaptı, belirli hedeflere doğru ilerledi, Girne'den Lefkoşa'ya kadar uzanan yolu tamamen kontrol altına aldı. Rum ulusal muhafızlarının Lefkoşa'daki üsleri bombalandı. Türk birlikleri Yeşil Hat'a dayandı.

1975 - Ege Ordusu kuruldu ve komutanlığına Orgeneral Turgut Sunalp getirildi.

1976 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. yıl dönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlandı.

1997 - Avrupa Birliği'nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık Türkiye ile KKTC arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.

2001 - Türk atlet Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix'in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

2005 - Londra metrosunun farklı noktalarında 7 Temmuz'da düzenlenen canlı bomba saldırıları sırasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gamze Günoral, İstanbul'da toprağa verildi.

2007 - Arnavutluk'ta, iktidardaki Demokratik Parti Başkan Yardımcısı ve Demokratik Parti Parlamento Grup Başkanı Bamir Topi cumhurbaşkanı seçildi.

2007 - Satürn'ün 60. uydusu keşfedildi.

2009 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianameyle haklarında dava açılan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı.

2012 - ABD'nin Colorado eyaletinde "Batman" filminin galasında silahlı saldırganın seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2012 - İstanbul'da koşulan at yarışlarında jokey Halis Karataş, 7 koşuyu da kazanarak tarihe geçti. Karataş, her koşuda farklı atlarla yarıştı.

2015 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürecek grubun belediyeye ait kültür merkezi bahçesinde toplandığı sırada patlama meydana geldi. Türkiye gündemini değiştiren patlamada, çoğu genç 34 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı.

2016 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

2016 - Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı, bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

2017 - Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen Sezer Sezin, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2020 - ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

2021- Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

2023- KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

2024- Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, Adana'da 82 yaşında hayatını kaybetti.