Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA), işgal altındaki İstanbul'dan Milli Mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden 5 gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Sakarya'nın Geyve ilçesinde buluştu.

Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.

Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurken; "Türk", "Ankara", "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı" adında birleşti.

Kafile, Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle "4 veya 5 Nisan akşamı" Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı Ziraat Mektebinde (şimdiki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa, yurt geneline gönderdiği "Tarihi Genelge" ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Anadolu Ajansının "şirkete intikali" 1924 yılı bütçe yasası görüşmelerinde gündeme geldi. 1 Mart 1925'te "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" kuruldu.

Polis Teşkilatı kuruldu

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu.

Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra gerek başkent, gerekse diğer illerde eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı yürütülmesi uygulaması sürdü.

Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla teşkilat kuruldu.

Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de yazıyla duyuruldu.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

6 Nisan

1326- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1896- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı.

1909- İlk basın şehidi: Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde kurşunlanarak öldürüldü.

1909- Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu.

1917- ABD Almanya'ya savaş ilan etti ve 1'inci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

1920- Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgede, AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: "Doğru, tarafsız, hızlı habercilik."

1933- "Güzellik Kraliçesi" Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı.

1939- İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşma için Paris'te bir antlaşma imzaladı.

1941- Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu.

1953- Türkiye Genç Milli Futbol Takımı dünya 3'üncüsü oldu.

1956- Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı.

1971- Rus besteci İgor Stravinsky öldü.

1972- Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu.

1972- Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.

1973- Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1979- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda 1'inci oldu.

1980- Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.

1988- Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.

1992- Amerikalı bilimkurgu yazarı Isaac Asimov öldü.

1994- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, düzenlenen roketli saldırı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

2009- İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

2011- Hükümete, bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine "ekonomi", "iç ve dış ticaret", "gençlik ve spor" ile "aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım" konularında 4 bakanlık kuruldu.

2013- Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü.

2013- Anadolu Ajansının 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1'inci kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi.

2013- Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte barınan Suriyeliler, "Kızılay Gıda Kartı" programı kapsamında dağıtılan kartlarla alışveriş imkanına kavuştu.

2013- Gaziantep'te Türkiye'nin 4'üncü "Oyun ve Oyuncak Müzesi" açıldı.

2014- Anadolu Ajansı (AA), 94'üncü kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızcayı da ekledi.

2015- Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, kuruma "sahte diplomalı personelin işe alındığı" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

2016- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına İlişkin Kanun tasarısı yasalaştı.

2016- Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı.

2017- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu.

2017- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanıldığının bilimsel incelemeyle tespit edildiğini açıkladı.

2017- Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletlere mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi.

7 Nisan

1600- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.

1789- Sultan I. Abdülhamid hayatını kaybetti, III. Selim tahta çıktı.

1827- İngiliz kimyager John Walker'in buluşu kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1938- Yıldız Sarayı'nda "Balkan Basın Birliği Kongresi" ve "Balkan Antantı Ekonomik Konseyi" çalışmalarına başladı.

1948- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu.

1960- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 2 Nisan'da Kayseri'de karşılaştığı engelleme nedeniyle bazı subaylar ordudan istifa etti.

1963- Yugoslavya'da "sosyalist cumhuriyet" ilan edildi.

1969- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları "hak yürüyüşü" yaptı.

1978- Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.

1978- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından 2'si Eskişehir'de teslim edildi.

1978- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, uğradığı silahlı saldırı sonucu felç oldu.

1978- Türk tiyatrosunun ünlü sanatçılarından Muammer Karaca, 72 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1979- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye silahlı saldırıda bulunuldu.

1983- Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen öldü.

1987- 6 yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

1991- Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, terör örgütü Dev-Sol militanlarınca öldürüldü.

2005- Bestekar Melih Kibar, 54 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2010- Kırgızistan'da darbe: Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev başkent Bişkek'ten kaçtı, geçici hükümetin başına eski Dışişleri Bakanı Roza Otunbayeva getirildi.

2012- Pakistan'ın Hindistan'a yakın Himalaya bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 124 Pakistanlı asker ve 11 sivil öldü.

2013- Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 8 Taliban üyesi öldürülürken, 11'i çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi.

2014- Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi olarak bilinen Kemal Özkan, yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle 80 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzanların, elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açtığını bildirdi.

2015- Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "Balyoz Planı" davasında, haklarındaki mahkumiyet kararlarını bozmasının ardından yeniden yargılanan 63 sanığın beraatine karar verildi.

2015- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi kriz sırasında çatışan silahlı Hristiyan Anti-balaka ile Müslüman Seleka grupları arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de ateşkes anlaşması imzalandı.

2016- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, MS 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.

2016- TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif kabul edilerek yasalaştı.

2017- ABD, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü seyir füzeleri ile vurdu.

2017- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA, "silahsız bir örgüt olduğunu" duyurdu.

2018- İstanbul'da daha önce beyin pili ameliyatı geçirmiş 329 parkinson hastası, Anadolu Ateşi dans topluluğuyla sahnede perküsyon çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2018- İstanbul Boğazı'nda Malta bandıralı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük çapta hasar oluşurken, İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

8 Nisan

MÖ 563 - Budizm'in kurucusu Gautama Buddha doğdu.

1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı Devleti'nden, bağımsız Yunan Devleti'ni onaylamasını istedi.

1923 - Mustafa Kemal "9 Umde"yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında "Egemenlik ulusundur." gelmekteydi. İlkeler arasında "öğretimin birleştirilmesi" de bulunuyordu.

1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.

1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.

1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso 91 yaşında Paris'te öldü.

1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.

1985- Kadro dergisinin kurucularından yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında öldü.

1997- 4 Nisan'da vefat eden MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi yaralandı.

2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi Bakü'de yapıldı.

2004- Eski Sağlık Bakanı Doğan Baran, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.

2005- Papa II Jean Paul, cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

2006- Almanya'nın Kiel kentindeki profesyonel boks unvan maçlarında, erkekler ağır sıklette Sinan Şamil Sam Brezilyalı, bayanlar hafif sıklette de Hülya Şahin İngiliz rakiplerini yenerek "Kıtalar Arası Şampiyon" unvanlarını aldı.

2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA fotomuhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.

2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.

2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında hayatını kaybetti.

2013- Gazi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu, tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 83 yaşında vefat etti.

2014- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.

2017- Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi.

2018- ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik cihaz tasarladı.

2018- CHP'den 24'üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Trabzonspor Kulübünün 73'üncü Genel Kurulunda Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.

2019- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, buna karşılık ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

9 Nisan

1588- Büyük Türk mimarı Mimar Sinan, 99 yaşında vefat etti.

1932- İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başladı.

1936- İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1950- İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem İstanbul'da öldü.

1952- Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet 3. Şube Müdürü görevindeyken Orhan Hançerlioğlu getirildi.

1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi 3'üncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982- Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş, 61 yaşında öldü.

1982- Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.

1985- Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da öldü.

1985- Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1988- Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado öldü. "Ümit Dünyası" ünlü yapıtları arasındaydı.

1991- Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

1993- Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

1998- Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda yaşamını yitirdi.

2013- Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi.

2013- İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı.

2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen "en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.

2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

2016- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.

2017- Mısır'da DEAŞ'ın 2 kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Mısır'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarındaki intihar saldırısında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2017- Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yardımcı konsolos olarak görev yapan Vincent Caumontat Touja hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

2019 - Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine 9 yıl görev yapmak üzere seçildi.

10 Nisan

1845- Emniyet Teşkilatı kuruldu.

1919- Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.

1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

1927- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

1928- Anayasanın "din" ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. "Türkiye Devleti'nin dini, din-i İslamdır" cümlesi anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, yemin ederken kullandığı "vallahi" kelimesinin yerine "Namusum üzerine söz veririm." ifadesi getirildi.

1931- Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocaklarının feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.

1950- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak hayatını kaybetti. TBMM Hükümetinin ilk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonraki 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu yeni baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı.

1950- Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.

1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.

1974- Genel af yasa önerisi TBMM'de kabul edildi.

1982- Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ecevit, 16 Nisan'da tutuklandı.

1998- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.

1999- Türkiye İşçi Partili 7 kişi ve DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.

2002- Danıştay 10'uncu Dairesi "devlet sanatçılığı" unvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.

2004- Türkiye'nin önde gelen iş adamların Sakıp Sabancı, 71 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini, terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.

2010- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekileri taşıyan uçak düştü, 132 kişi öldü.

2011- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun "yaşayan insan hazinesi" ilan edilen bozlak ustası Neşet Ertaş'a "fahri doktora" unvanı verilmesini kararlaştırdı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.

2014- European Pressphoto Agency (EPA) fotomuhabiri Kerim Şevket Ökten, Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet etmesi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında, havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti.

2016- Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk istifa etti.

2016- Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Vodafone Arena Stadyumu'nun açılışı yapıldı.

2017- Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana gerçekleşen 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını açıkladı.

2018- 7 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin, şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmedildi.

11 Nisan

1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919- 15'inci Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

1920- Şanlıurfa düşman işgalinden kurtuldu.

1930- Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliğinin düzenlediği mitingde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.

1980- Yazar Ümit Kaftancıoğlu, İstanbul'da 45 yaşında öldürüldü.

1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. Aziz Kansu hayata gözlerini yumdu.

1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada 1'i mühendis 10 madenci öldü, 9 kişi yaralandı.

1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücüne verilmesi kararlaştırıldı.

2006- Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Depremi'nde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

2010- Sudan'da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. 3 gün süren seçimlerde Ömer el Beşir yeniden devlet başkanı oldu.

2012- Kamuoyunda "4+4+4" olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran "İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kadrolarında çalışan sivil memurlar sendika kurabilecek ve sendikaya üye olabilecek.

2016- Merkez Bankası Başkanlığına Murat Çetinkaya atandı.

2016- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

2018- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi hayatını kaybetti.

12 Nisan

1893- Gazeteci yazar Muallim Naci öldü.

1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.

1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında öldü.

1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.

1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.

2006- Nükleer santralin yapılacağı yerin Sinop olarak belirlendiği bildirildi.

2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Bacca'nın katili Murat Karataş tutuklandı.

2010- ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde Washington'da Nükleer Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan 47 ülkenin liderleri, nükleer güvenlik, nükleer terörizm tehdidi ve dünya genelindeki nükleer materyallerin güvence altına alınmasının yollarını ele aldı.

2011- Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre, Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.

2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı tarih olan Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.

2014- Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi.

2015- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Vatikan'da Ermeniler için düzenlenen ayinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermenilerin tek taraflı görüşlerini yansıtan ifadeler kullanması tepkilere neden oldu. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

2016- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan bin 274 kişi kurtarıldı.

2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.

2016- Kilis'e, Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisi düştü, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından angajman kuralları çerçevesinde DEAŞ hedefleri vuruldu.

2017- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi 2 astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.

2017- Rusya, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

2018- Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynacayı ekledi.

2018- Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.